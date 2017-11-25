Milletvekili Hüsnüye Erdoğan mezun olduğu okulda duygusal anlar yaşadı

Hüsnüye Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mezun olduğu okulları ziyaret ederek, öğretmenlerin günlerini kutladı, duyusal anlar yaşadı.

Milletvekili Erdoğan ilk olarak, mezun olduğu Namık Kemal Ortaokulunu ziyaret etti. Arşivden kendisine getirilen öğrenci olduğu döneme ait evraklarla duygu dolu anlar yaşayan Erdoğan, okuduğu sıralarda öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenleri tebrik eden Erdoğan ardından ilk kız mezunlarından olduğu Konya Anadolu İmam Hatip Lisesinde emekli öğretmenlerin de olduğu öğretmen ve öğrenci buluşmasına katıldı. Öğrencilik zamanındaki gibi okul yemekhanesinde öğretmen ve öğrencilerle birlikte yemek yiyen Hüsnüye Erdoğan daha sonra öğrencilerin hazırladığı programı izledi.

Hüsnüye Erdoğan daha sonra İmam Hatip Lisesinden arkadaşları Emine Emel Ünalmış ve Fatma Apan ile birlikte 81 yaşındaki öğretmenleri Halit Barkale’yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, hayır dualarını istedi.