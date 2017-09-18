Milletvekili Kaleli’den, gündem değerlendirmesi

İl Başkanlığındaki toplantıda, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Acar ile Osman Vasfi Dikilitaş, Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli’ye basın toplantısında eşlik etti. 2017-18 Eğitim Öğretim Yılının yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenle eğitim öğretim sezonuna başladığını belirten Kaleli, eğitim-öğretim yılının tüm öğrenci, veli ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Geçen aylarda AK Parti olarak 16. kuruluş yıldönümlerini kutladıklarını hatırlatan AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, “15 yıldır hükümetteyiz. Milletin hizmetkarı olarak milletimize hizmet ediyoruz. AK Parti, tarihi bir sorumlulukla dünyayı aydınlatan yüce bir medeniyetin günümüzdeki sancaktarlığını, hizmetkârlığını yapmaktadır. Bizim başarılarımızın gerisinde milletimizle kurduğumuz güçlü ilişki, ondan aldığımız büyük destek var. İçte ve dışta Türkiye’nin gelişmesini istemeyenlere rağmen tekrar teşkilatımızın başına geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimiz için mücadeleye devam edeceğiz. Tek millet. Tek devlet. Tek vatan. Tek bayrak” diye konuştu.

Geçen hafta büyüme verisinin açıklandığını dile getiren Kalalei, “İlk çeyrekte yüzde 5,2 büyüyen ülkemiz, ikinci çeyrekte de yüzde 5.1 büyüdü. Bu büyüme oranları, son derece memnun edici. Ayrıca ikinci çeyrekte ülkemizdeki yatırımların yüzde 9.5 artması, geleceğe dair çok güçlü büyüme sinyalleri veriyor. Konya; Türkiye’nin sanayi üretimine, ihracatına ve büyümesine güçlü destek veren illerin başında gelmektedir. Ekonomisi, sanayisi, tarımı, ticareti, turizmi, sağlığı, eğitimi ve her türlü hizmeti ile en iyisine layık milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda özellikle Arakan’da yaşananların gündemde olduğunu kaydeden Kaleli, “Dünyanın umursamaz duruşu ile Türkiye’nin insani ve diplomatik çabası ortadadır. Özellikle Cumhurbaşkanımızın dünya liderleriyle telefon görüşmeleri ve bölgeye yaptığı ziyaret zulmün son bulması için önemlidir. Unutmayalım arkadaşlar; Türkiye, mazlumların son kalesidir. AB ve Avrupa ülkelerinin ülkemize karşı tavırları, söylemleri onların iç dünyalarını ortaya koymaktadır. Türkiye diplomatik kurallar ile üzerine düşeni yapmaktadır. Yapacaktır da” dedi.

“Yıllardır kanayan yaramız terör”

Terör konusuna da değinen Kaleli, “Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yapılan mücadele ile inşallah bitme noktasına gelmiştir. Terör ve terör destekçilerinin kirli emelleri, milletimizin dirayetiyle tarihe gömülecektir. Türkiye büyük bir devlettir. Teröre destek veren içteki ve dıştaki elleri kıracak gücü vardır. Biz inanıyoruz ki o elleri de kıracağız” şeklinde konuştu.

Konya projelerinin son durumu hakkında bilgi veren Milletvekili Kaleli, “Yaklaşık bir ay önce yani 19 Ağustos’ta Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın katılımları ile Yüksek Hızlı Tren ve Lojistik Merkezi temeli atıldı. AK Parti Hükümeti’nin 15 yıldır Konya’ya önemli hizmetlerde bulunmuştur. Konya-Seydişehir Yolu, Alacabel Tüneli, Tınaztepe Tüneli de dâhil ki Tınaztepe Tüneli’nin hem sıcak asfalt olması hem bağlantı yolunun bölünmüş yol olmasıyla ilgili ihaleyi 6 Eylül’de başlanacağını ulaştırma bakanımız ifade etmiştir. Projenin tamamını, güzergâhı da 8 kilometre kısaltacak, konforunu yükseltecek şekilde 2 yıl içinde bitirilecektir. Konya-Beyşehir Yolu’ndaki çalışmalar da sene sonunda tamamlanacaktır. Konya Çevreyolu’nun 22 kilometrelik kısmı da bu sene sonunda bitirilecek. 49 kilometrelik kısmının, 2 çarpı 3 şerit olmasıyla ilgili ihalesini 22 Ağustos’ta yapılarak kalan kısmının da proje çalışmalarını bitiriyoruz. İnşallah bu sene sonunda proje çalışmalarını bitirip onun da ihalesine yapılacak. Bizler için Hadim Yolu çok önemlidir Burası Eğiste Viyadüğü de dâhil çok önemli bir köprü, viyadüğün olduğu bir proje. İnşallah bunu da önümüzdeki yıl bitirilecek. Eğiste Viyadüğü’ne başlanıldı. O kısmını da 2020’de bitirmiş olacak. Bin 372 metre boyundaki Eğiste Viyadüğü şu ana kadar Türkiye’de yapılmış en yüksek viyadük olacak ki ayak yüksekliği 165 metre. Konya-Karaman ayrımı, Çumra Yolu da çok önemsenen bir yol. Daha önce tek yol sıcak asfalt haline getirilmişti. Bunun da bölünmüş yol olması talimatı verilmiştir. O da önümüzdeki yıl bitirilmiş olacak. Seydişehir-Bozkır Yolu önümüzdeki yıl bitirilecek ve yine Derbent Yolu ile ilgili de proje çalışmaları bitiyor. Bu sene bitirip inşallah önümüzdeki yıl yapımına başlanılacak. Yüksek Hızlı Tren, Lojistik Merkezi ve yapımı planlanan metro sistemlerinin entegrasyonuyla ilgili çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın Konya’yı Antalya’ya bağlama talimatıyla ilgili proje çalışmaları da sürdürülmektedir. Yılda 3 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen Konya Yüksek Hızlı Tren Garı, Konya Büyükşehir Belediyemizin hafif raylı sistem projesiyle entegre olacaktır. Konya Buğday Pazarı Mevkii’nde yolculara yönelik her türlü sosyal ve kültürel donanımların yer alacağı yeni gar, Konya’yı Anadolu’nun lojistik üssü haline getirecek. Konya (Kayacık) Lojistik Merkezi, Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki 1 milyon metrekare alan üzerine kurulacak ve yıllık 1,7 milyon ton taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Toplam yatırım tutarı 206 milyon lira olan iki çok önemli proje de temeli atılmıştır. Konya Karapınar’da bulunan Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santralinin ihalesi yapılmıştır. 1,3 milyar dolarlık yatırımla, yılda yaklaşık 1,7 milyar kilovat saat elektrik üretilecek. 2 bin kişiye istihdam sağlayacak tesisin ihalesi ile Türkiye’nin ve Konya’nın enerji üssü olma noktasında çok önemli bir adım atılmıştır. Konya’da çiftçimizin sigortası olacak olan lisanslı depo yatırımları da son hızla devam etmektedir. Toplam 1 milyon 200 bin ton kapasiteli lisanslı depo yatırımı tamamlanmış olup, bugüne kadar yaklaşık 450 bin ton depo lisans almıştır. Bizler, Türkiye’nin kalkınmasının yolunun; Konya gibi Anadolu şehirlerinden geçtiğine inanıyoruz. Türkiye’nin hızla büyüdüğü, yeni hedeflere doğru yürüdüğü bu dönemde Konya en önde olmalıdır. Konya; kültür ve tarih şehri, ilim, sanayi, tarım ve ticaret merkezidir. Kadimden gelen bu özelliğimize yönelik yapılan haddini aşan yorum ve açıklamalar, Türkiye’nin bu kutlu yürüyüşünde Konya’nın verdiği ve vereceği desteği gölgeleyemeyecektir. Çünkü Konya güvendir, samimiyettir, vefadır arkadaşlar” dedi.

"Barzani’nin referandum kararı acele alınmış bir karar"

TEOG’un kaldırılmasını değinen Kaleli, “TEOG sınavı öğrencilerimize ek bir yük demekti. Yine aileler de çocuklarının bu sınava hazırlanması adına büyük maddi bir yükün altına giriyorlardı. Sınavın kaldırılması ile hem öğrenciler hem de aileleri inanıyoruz ki rahat bir nefes alacaktır” dedi.

Yerli oto hakkında da bilgi veren Kaleli, “Geçtiğimiz günlerde TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşme imkanı buldum. Onu ziyaret ettim ve gelinen son nokta hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Tabi yerli otonun yeni bir teknoloji ile mi yoksa dizel veya güneş enerjisi ile mi üretileceği ile alakalı çalışmalarını sürdürdüklerini ilettiler. Bu konuda ilerleme kaydedildi” diye konuştu.

Barzani’nin referandum kararının acele alımmış bir karar olduğunu savunan Kaleli, “Orada Ezidiler var, Türkmenler var, Kürtler var ve daha birçok milletten insan var. Dolayısıyla bu dinamikler ve kesimler dikkate alınmadan yapılacak bir referandumun bölgeyi büyük bir rahatsızlığa iteceğini düşünüyorum. Tabii Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Donald Trump ile olan görüşmesi ve diğer liderlerin görüşmeleri de bu süreci etkileyecek. İnşallah sürecin sonunda Barzani sağduyu ile hareket edecek ve aklıselim bir karar çıkacaktır diye düşünüyorum” dedi.