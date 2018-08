Milletvekili Özboyacı’dan gençlik merkezlerine ziyaret

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Meram Belediyesi bünyesinde yapımı tamamlanan Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi, Karatay Belediyesi Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi, Selçuklu Belediyesi Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezlerini ziyaret etti. Merkezlerdeki yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Özboyacı, öğrencilerle sohbet etti.

"Daha güçlü bir Türkiye, gençlerin omuzlarında yükselecektir"

Gençlik merkezlerinin öğrencilerin sosyal alanda gelişimi için büyük önem taşıdığını ifade eden Özboyacı, gençlere en başta kendilerinin Türkiye’nin umudu olduğunu asla unutmamaları tavsiyesinde bulundu. Özboyacı, "Daha güçlü bir Türkiye, gençlerin omuzlarında yükselecektir. Hepimizin şehrimiz için ve ülkemiz için neler yapabiliriz diye oturup düşünmemiz gerekiyor. Konya’da faaliyet gösteren gençlik merkezleri her alanda daha donanımlı genç kardeşlerimizin yetişmesine imkan veriyor. Gençlik merkezlerinde oluşan ekip ruhu ve sinerji, genç kardeşlerimizin sosyal alanda daha aktif olmasına katkı sağlıyor. Burada birçok öğrencinin hayal edip de gerçekleştiremediği projeler gerçeğe dönüşüyor. Alanında uzman fikir ve bilim adamlarını öğrencilerle buluşturan programlar, genç kardeşlerimizin kariyer planlamalarına farklı bir bakış açısı sunuyor" dedi.

"Türkiye’de en fazla yatırım yapılması gereken alan gençliktir"

Gençliğe yatırım yapanın asla kaybetmeyeceğine dikkat çeken Milletvekili Özboyacı, "AK Parti iktidarları döneminde Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca görmediği yatırımları gördü. Hemen her alanda ülkemiz büyük bir ivme kazandı. Ancak hiç birimiz unutmamalıyız ki Türkiye’de en fazla yatırım yapılması gereken, en fazla proje üretilmesi gereken alan gençliktir. İktidarımız döneminde yapılan birçok mega projeyi düşündüğümüzde, gençlik merkezlerinin en az bu mega projeler kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız biz gençlere güvenini her zaman ifade ediyor. Bizlerin de bu güveni boşa çıkarmayıp, yaptığımız işi en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Ben bu gençlik merkezlerinin oluşumunda ve gençlik meclislerinin kuruluşunda emeği olan bir kardeşiniz olarak her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Gençlik merkezleri ve genç kardeşlerimize yönelik söyleyecek sözü olan, projesi olan herkese kapımız sonuna kadar açıktır’’ diye konuştu.

Yılın her günü gençlik merkezlerinin öğrenciler için açık olduğunu ifade eden Özboyacı, "Eğitim şehri Konya’da, öğrencilere bu imkanı sağlamak oldukça anlamlı. Bu merkezlerden yaklaşık 50 binden fazla öğrenci faydalanıyor. Gençlere önem veren ve gençlere yönelik projeler üreten belediyelerimize teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.