Milletvekili Özdemir'den Meram esnafına ziyaret

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Meram Sanayi ile Oduncular Sanayi Sitesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Hacı Ahmet Özdemir, “Biz ne zaman hangi seçime girmişsek her seçimde oylarımızı arttırarak çıkmış bir partiyiz ama bu başarının arkasında asıl unsur bu tabloyu oluşturan kesim Konyalı vatandaşlarımızdır. AK Parti olarak bizler sadece seçimlerde değil her zaman esnafımızla halkımızla iç içe olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın birçoğu TBMM kapanır kapanmaz o akşam hemen yola düşüp Konya'ya hareket edip vatandaşlarımızla görüştüklerine şahit oluyoruz. Konyalı partimize bu kadar destek veriyor ve bu desteğinin karşılığını da bizler vermek için gayret gösteriyoruz. Konya merkez ilçe ve taşra ilçe belediyelerimizin, Büyükşehir Belediyemizin üst üste çok kıymetli belediye başkanlarının da görev yapması dolayısıyla belediyecilik alanında çığır aşan bir il olmuştur” dedi.

“AK Parti'nin Konya'ya kazandırdıkları saymakla bitiremeyiz”

Milletvekili Özdemir aştıkları çığırda açık ara önde gittiklerini söyleyerek, “Konya'ya yapımı devam eden hizmetleri sıralayacak olursak, lojistik merkezimizin yapımı hızla devam ediyor. İnşallah tren garımız bu yıl içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz, yapımı hızla devam ediyor. Şuan da Konya'da birçok mahalleye Mavi Tünel üzerinden gelen suyu hem evlerimizde hem de içme suyu olarak kullanıyoruz. Tatlı su çeşmelerinin ve şehir şebeke suyunun sürekli ölçümleri yapılıyor. ASELSAN yatırımlarını ilimize kaydırıyor. Allah'ın izniyle ileriki zamanlarda bu yatırım sanayimize büyük bir ivme kazandıracaktır. Çevre yolumuzun 22 kilometresi tamamlandı diğer kesimlerinde ise hızla çalışmalar devam ediyor. Bir yandan Büyükşehir Belediyemiz bir yandan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz eski eserleri restore ediyor. Prestij caddelerimiz yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Kanalizasyon konusunda köylere kadar kanalizasyon döşeyen bir Büyükşehir Belediyemiz var. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adeta bir Konya Milletvekili gibi Konya'mıza teknik üniversiteyi kazandırmak için ilgilendi ve Konya Teknik Üniversitesi bugün Türkiye'de kendisine özgü dünya standartlarında bir üniversitedir. AK Parti'nin Konya'ya kazandırdıkları icraatları saymaya kalkarsak saymakla bitiremeyiz” ifadelerini kullandı.

Konya sanayisinin bugün ihracat rekorları kırmaya başladığını gördüklerini söyleyen Özdemir, “Ancak bu yetmez daha büyük ihracatlar yapmak durumundayız. Konya'yı geliştirmek durumundayız. Konya'yı güzelleştirmek durumundayız. Konya sanayiciler içinde cazibe merkezi olmuştur. Yabancı firmalarında Konya'yı tercih ettiğini görüyoruz. Konya geleceğin şehridir. İç Anadolu Bölgesi gelecekte çok önemli bir sanayi, tarım, ticaret merkezi olma durumundadır. O merkezinde merkezinde Konya yer alacaktır” şeklinde konuştu.