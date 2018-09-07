Milletvekili Sorgun’dan, Başkan Özaltun’a ziyaret

Sorgun, Beyşehir’deki ilk ziyaret durağında AK Parti İlçe Teşkilatı’nda düzenlenen toplantıda partililerle bir araya geldi. Daha sonra kendisine eşlik eden Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe Teşkilatı Mustafa Şenol ve beraberindeki partililerle birlikte ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Sorgun, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Mesire Alanı’nda düzenlenen ve ilçenin genel sorunlarının ele alındığı toplantıda da Beyşehir’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile buluştu.

Toplantı sonrasında Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir’i de makamında ziyaret eden Sorgun’un bir sonraki durağı ise Beyşehir Belediyesi oldu. Sorgun, Beyşehir Belediye hizmet binası önünde düzenlenen, “Güle Oynaya Camiye Gel” Projesi kapsamında dağıtımı gerçekleştirilecek bisikletlerin dağıtım törenine katıldı.

“Beyşehir’de bin 269 çocuğa bisiklet dağıtılacak”

Buradaki törende konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, özellikle AK Partili belediyelerin ürettiği tüm projelerde toplumun her kesimine dokunuş yapmaya özen gösterdiğini dile getirirken, bu projelerden bir tanesinin de Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya İl Müftülüğü işbirliği ile hayata geçirdiği, “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi olduğunu söyledi. Çocuklarda cami alışkanlığını kazandırmak için hazırlanan bu proje ile 40 gün boyunca sabah namazına giden Konya merkez ve taşra ilçelerinde yaşayan 7-14 yaş aralığındaki çocukların bisiklet almaya hak kazandığını vurgulayan Özaltun, “Dolayısıyla Konya genelinde bu proje kapsamında yaklaşık 65 bin bisiklet dağıtımı gerçekleşecek. Bisikletlerin dağıtımları başladı. Bu noktada Beyşehir’imizde de bin 269 bisikletin dağıtımını gerçekleştireceğiz” dedi.

“Bu proje, yılın en önemli projesi ve yatırımı”

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da konuşmasında, “2018 yılının Konya’da en önemli projesi, en önemli yatırım nedir deseler, kesinlikle hiç tereddüt etmeden, ‘Güle oynaya camiye gel’ projesi derim” şeklinde sözlere yer verdi.

Projenin, Konya ve Türkiye’nin en önemli projesi ve yatırımı olduğunu vurgulayan Sorgun, “Niye? Çünkü insana yapılan yatırım. Bir yıl sonrasını hedefliyorsanız; sebze yetiştirin. On yıl sonrasını hedefliyorsanız; meyve yetiştirin. Yüz yıl sonrasını hedefliyorsanız; insan yetiştirin. Bizler dört gün sonra emanetleri teslim edeceğiz, ama işte bu yavrulara teslim edeceğiz. Burada aslında çok güzellikler yaşadık. Sabah namazlarına değişik camilere gittim; bir camide 7-8 abim vardı bizim gibi yaşlarda veya büyük. Tam 96 tane yavrumuz vardı. Bu proje günün projesi olmasın da hangi proje günün projesi olsun. Bu, nesil projesi. Bu proje yılın projesidir” diye konuştu.

Milletvekili Sorgun, konuşmasının ardından proje kapsamında bisiklet almaya hak kazanan çocuklara bisikletlerini verdi. Sorgun daha sonra, Belediye hizmet binası önünde kendisini toplu olarak karşılayan Beyşehir Belediyesi Zabıta görevlilerinin de Zabıta haftasını kutlayarak hazırlanan çeşitli hediyeleri verdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçe programının son durağında makamında kendisini ziyaret eden Milletvekili Sorgun’a günün anısına tarihi Eşrefoğlu Camisi’nin minyatür bir çalışmasını hediye etti.