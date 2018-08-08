Konya Büyükşehir Belediyesi GENÇ KOMEK Yaz Okulu kapsamında Kent Ormanında düzenlenen yaz kampına AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta katıldı. Kampta öğrencilerle sohbet ederek kurulan eğitim alanlarını ve oyun parkurlarını inceleyerek bilgi alan AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, çocukların gönüllerince eğlendiğine ve eğlenirken öğrendiğine şahit olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Usta, “Çocuklar çok mutlu ve keyifliler. AK Belediyecilik demek sosyal belediyecilik demektir. Genç KOMEK’te bütün Türkiye’de uygulanabilecek örnek bir proje hayata geçiriliyor. Çocukların gönlünü doğa ile birleştirecek ve birbirleriyle kaynaştıracak çok güzel bir proje. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"İl müdürleri de öğrencilerle buluştu"

GENÇ KOMEK Yaz Okulu’nun devam ettiği çeşitli kurs merkezlerinden her gün 300, toplamda 10 bin öğrencinin katılımı ile gerçekleşecek Kent Ormanındaki Yaz Kampında İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yıldız Tosun da öğrencilerle buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Gürsoy, çocukların güzel bir ortamda geleceğe daha iyi hazırlandığını belirterek, çocukların burada edindiği bilgi ve birikimlerle geleceğe kendilerini daha iyi hazırlayacaklarını ve ülkelerine çok daha faydalı olacaklarını söyledi.

Konya İl AFAD Müdürü Yıldız Tosun da, öğrencilere AFAD kurumunu ve temel afet bilincinin önemini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Tosun, öğrencileri afet çeşitleri ve afetler sırasındaki doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirdi.