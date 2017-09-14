5 yıl boyunca Selçuklu’da eğitime değer katan Selçuklu Değerler Eğitimi Programı’nın (SEDEP) materyal ve etkinliklerinin tanıtıldığı "SEDEP Değerlerimizle Varız" sergisi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından açıldı.

“Değerler eğitimi konusunda bir farkındalığın oluşturulması gerekiyor” diyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Biz dışarıdan bu milletin kültürel kodlarına yabancı konuları getirip öğretecek değiliz. Bin yıldır, bu coğrafyaya girdiğimiz ve ondan öncesinde de bu milletin kültürel kodlarında olan adalet, doğruluk, dürüstlük, sabır, yardımseverlik, vatanseverlik gibi değerleri aktaran önemli bir proje SEDEP. O bakımdan Selçuklu’da olması çok güzel. Derslerin ruhu ve özü olan, bu milletin de kültürel kodlarının aslı olan değerlerimiz konusunda farkındalık oluşturmalıyız. Sultan Alpaslan’ın Malazgirt’te yaptığı dua duamızdır. Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak istiyoruz, cehalet ve yoksullukla olan savaşta galip gelmek istiyoruz. Bu yüzden değerlerimize sahip çıkmalı ve farkındalık oluşturmalıyız. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen Selçuklu Belediye Başkanımız ve çalışma arkadaşlarına, Necmettin Erbakan Üniversitesi yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarına, Selçuklu Milli Eğitim Müdürlüğümüzdeki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

"SEDEP farklı kurumların birlikte hareket ettiği önemli bir iyilik hareketi"

Selçuklu Belediyesinin farklı alanlarda birçok iş ve proje üreten bir belediye olduğunu ama yapılan en kıymetli işin Selçuklu Değerler Eğitimi Programı olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "6 yıl önce çıktığımız bu yolda projenin bu kadar neşv ü nema bulmasından çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu aslında bir iyilik hareketi. Çocuklarımıza sadece sınav başarısı ile değil, bizi biz yapan değerlerimizi anlatabildiğimiz, buna sahip olan bireylerin önemli olduğunu hissedebildiğimiz bir sistemi uygulamaya çalışıyoruz. Önemsediğimiz işlerden birisi bu projenin birlikte yürütülüyor olması. Kurumların 5 yıldır birlikte çalışıyor olması bence çok büyük bir başarı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörümüzün şahsında Necmettin Erbakan Üniversitemize ve Milli Eğitim camiasına çok teşekkür ediyoruz. Başlangıçta en büyük endişelerimizden birisi bunun okullarda nasıl uygulanacağı ve öğretmenlerimizin buna nasıl tepki vereceği idi ama öğretmenlerimiz düşündüğümüzden çok daha büyük katkı sundular ve çok daha büyük bir sahiplenme içinde oldular. Tüm emeği geçen arkadaşlarıma ve değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Milli Eğitim’in desteğini her zaman yanımızda hissettik"

Selçuklu Değerler Eğitimi Programının her yıl kendini geliştirerek yoluna devam ettiğini ifade eden Başkan Altay, "Yıl sonu değerlendirme toplantılarıyla her yıl yeni bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. SEDEP’in diğer projelerden farkı da öğretmenleri, öğrenci ve velileri birlikte ele alan bir program olması ve topyekun bir bilgilendirme çalışması yürütülüyor olması. SEDEP için çok ciddi manada kaynak aktarıyoruz ve ciddi manada materyal üretildi ve okullarımızda yüzlerce kütüphane oluşturduk. Çocuklarımızla yüzlerce etkinlik yaptık. Bu gurur bizim için fazlasıyla yeter. Hakikaten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün burada olmaktan büyük çok büyük gurur duydum. Emeği geçen herkese, özellikle Alpaslan Beye teşekkür ediyorum. Başlangıçta bu işi nasıl yapacağımız konusunda kendisiyle çok ciddi çalışmalar yürüttük. Ama bugün gelinen noktada hakikaten çok başarılı bir iş oldu. Milli Eğitim camiası bu iş nereden çıktı, bize ekstra bir yük getiriyor algısının dışında ne kadar iyi bir iş yapıyorsunuz diyerek bizi sürekli destekledi. Bugün Sayın Bakanımız, zatıalinizin burada olmanızda bu işe ne kadar önem verdiğinizin göstergesidir. Şahsınızda tüm Milli Eğitim Camiasına tekrar şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"SEDEP değerler eğitimi konusunda tüm Türkiye’ye örnek olacak"

Selçuklu Değerler Eğitimi Programının SEDEP medeniyetimizin ve kültürümüzün özünü oluşturan değerlerimizi yeni nesillere aktarmak amacıyla 5 yıldır başarı ile uygulandığını ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, "Bu proje ile ana okulundan liseye kadar toplam 130 bin öğrencimize her yıl onlarca etkinlikler gerçekleştirildi ve yüz binlerce basılı yayın dağıtıldı. Yapılan sanatsal, kültürel, sportif yarışmalarla ve yüzlerce etkinlikle yüz binlerce insana doğrudan ulaşılırken, çocuklarımıza anlatılan değerlerimizin pekiştirilmesi amaçlandı. Yine Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğümüzün teveccühü ile etkinliklerimizin EBA’ya yüklenmesi sureti ile bu sayı yüz binlerle, milyonlarla ifade edilebilecek bir düzeye ulaştı. Ayrıca geçtiğimiz yıl Başbakanlık Tanıtma Fonumuzun desteklediği ‘Türkiye Değerlerini SEDEP ile Tanıtıyor’ Projesi ile KKTC ve Bosna Hersek’te etkinlikler gerçekleştirmek suretiyle ülke sınırlarını taşan bir erişime ulaşılmış oldu. Bu yıl ise yine Bakanlığımızın teveccühü ile Değerler Eğitimi’nin müfredat içine yerleştirilmesi ve bununla birlikte ülke sathına bu çalışmaların yayılması amacıyla birtakım tanıtımlar, sergiler ve benzeri etkinliklerin gerçekleştireceğiz. Bir eğitim projesinin uygulaması olarak başlayan bu süreçte her yıl birtakım yeni uygulamalarla proje artık bir proje olmaktan çıktı ve bir iyilik hareketine dönüştü. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanımızın tensipleriyle de SEDEP artık bir’ proje’ değil bir ‘program’ olarak tanıtılmaya başlandı" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından "SEDEP Değerlerimizle Varız" sergisi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve protokol üyelerinin kurdele kesimi ile açıldı. Beraberindeki heyet ile sergiyi gezen Bakan Yılmaz, SEDEP’in önemli etkinliklerinden olan ve çocukların dürüstlük ve cömertlik gibi değerleri içselleştirmesine katkı sağlayan "İtimat Bakkaliyesi" standını ziyaret etti ve alışveriş yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı fuayesinde düzenlenen programa Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, öğretmenler, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.