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05 Temmuz 2018 20:43

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz açılış yaptı, temel attı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Konya’nın Yunak ilçesinde açılış ve temel atma törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz açılış yaptı, temel attı

05 Temmuz 2018 20:43


Bakan Yılmaz, 59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliğine katılmak için geldiği Konya’da, etkinlikler öncesi Yunak ilçesinde programa katıldı. Yapımı tamamlanan Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılışını gerçekleştiren Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin eğitimde önemli mesafeler kat edildiğini belirterek, “En büyük hizmet eğitimde yapıldı. Aldığımız noktada Türkiye’de öğretmen, okul yoktu. Derslik başına düşen öğrenci sayısı fazlaydı, eğitimde kaliteden bahsedilemiyordu. Kaliteli eğitimden bahsedebilmek için sınıflardaki öğrenci sayısını makul hale getirmek lazım. Bunun için yatırım yapmak, yeni okullar yapmak lazım. Okul da kendiliğinden olmaz, kaynak ayırmak lazım. 2002’de eğitime ayrılan miktar 10,5 milyar lira bile değilken, bu yıl eğitime ayırdığımız miktar 134 milyar 727 milyon lira. Eğer Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesine çıkaracaksak, bilgi ekonomisine ulaştıracaksak, Türkiye’de demokrasiyi yerleştireceksek bunun tek yolu vardır; nitelikli, kaliteli bir eğitim ve fırsat eşitliği temelinde bir eğitimi 81 milyon vatandaşımızın evlatlarına sağlamak lazım. Gerçekten bunda çok büyük bir aşama kaydettik. 284 binin üzerinde derslik yaptık. 584 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirerek öğretmen başına düşen öğrenci sayısını da azalttık. Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde de 25 bin öğretmenin atamasını gerçekleştireceğiz. Bizim dönemimizde toplam 610 bin öğretmen eğitim ailemizle buluşmuş olacak” dedi.


Bakan İsmet Yılmaz, açılışın ardından Yunak Öğretmenevinin de temel atma törenine katıldı.




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