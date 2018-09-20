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Minibüs ağaca çarptı: 3 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yoldan çıkan minibüsün ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yoldan çıkan minibüsün ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Beyşehir-Akseki Karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Tahsin T. yönetimindeki 27 SF 508 plakalı minibüs, Üstünler Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde yoldan çıktı. Yol kenarındaki ağaçlık alana giren minibüs, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü Mehmet Tahsin T. ile araçta bulunan Enver S. ve Osman P. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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