Minibüse çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Kaza, Selçuklu’nun Kılınçarslan Mahallesi’ndeki Sille kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet B. kavşaktan döndüğü sırada önünde seyir halinde olan Musa Ç. idaresindeki 42 M 8541 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolü kaybeden Mehmet B., minibüsün arka camına kafasını çarptı. Minibüs sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Mehmet B. ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Minibüs sürücüsü Musa Ç., "Kavşağa girdiğim için yavaşladım, sağdan gelen arabalar hızlı geldiği için durdum. O arada ses geldi. Sonra aşağı indik baktık arkadaş vurmuş. Kafasını muhtemelen cama vurdu. Ondan sonra ambulans ve polis çağırdık" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.