Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 13:35

Minibüse çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Konya’da önünde duran minibüse arkadan çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Minibüse çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

01 Ağustos 2018 13:35


Kaza, Selçuklu’nun Kılınçarslan Mahallesi’ndeki Sille kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet B. kavşaktan döndüğü sırada önünde seyir halinde olan Musa Ç. idaresindeki 42 M 8541 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolü kaybeden Mehmet B., minibüsün arka camına kafasını çarptı. Minibüs sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Mehmet B. ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Minibüs sürücüsü Musa Ç., "Kavşağa girdiğim için yavaşladım, sağdan gelen arabalar hızlı geldiği için durdum. O arada ses geldi. Sonra aşağı indik baktık arkadaş vurmuş. Kafasını muhtemelen cama vurdu. Ondan sonra ambulans ve polis çağırdık" dedi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç