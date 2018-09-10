İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minibüsten 30 saniyede 100 lira çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde şehir içi minibüsünden bozuk para çalan şüpheli araç içindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde şehir içi minibüsünden bozuk para çalan şüpheli araç içindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Olay, Ereğli ilçesi otogar minibüs bekleme peronunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Osman Soylu'ya ait 42 YM 026 plakalı minibüse binen genç önce etrafı kontrol ederek araç içinde bulunan bozuk para kutusuna yöneldi. Bir kaç kez kutu içindeki bozuk paraları cebine atan şüpheli araç içindeki güvenlik kameranın kendisini çektiğinden habersiz olarak etrafı gözetlemeye devam etti. Yaklaşık 30 saniyede tüm paraları alan şahıs daha sonra araçtan inerek kayıplara karıştı. Bozuk paraların yerinde olmadığını gören araç sahibi Osman Soylu ise "Kameraları incelediğimde olayın yaşandığını gördüm. Kutuda yaklaşık 100 lira vardı. Şahsın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.