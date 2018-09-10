Minibüsten 30 saniyede 100 lira çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde şehir içi minibüsünden bozuk para çalan şüpheli araç içindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Ereğli ilçesi otogar minibüs bekleme peronunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Osman Soylu'ya ait 42 YM 026 plakalı minibüse binen genç önce etrafı kontrol ederek araç içinde bulunan bozuk para kutusuna yöneldi. Bir kaç kez kutu içindeki bozuk paraları cebine atan şüpheli araç içindeki güvenlik kameranın kendisini çektiğinden habersiz olarak etrafı gözetlemeye devam etti. Yaklaşık 30 saniyede tüm paraları alan şahıs daha sonra araçtan inerek kayıplara karıştı. Bozuk paraların yerinde olmadığını gören araç sahibi Osman Soylu ise "Kameraları incelediğimde olayın yaşandığını gördüm. Kutuda yaklaşık 100 lira vardı. Şahsın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.