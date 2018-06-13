Minik yüreklerin bayramlık sevinci

Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün takibinde bulunan ihtiyaç sahibi, 0-18 yaş arası öksüz ve yetim çocuklar, ekipler tarafından velileri ile birlikte mağazaya götürülerek diledikleri bayramlık giysilerin sahibi oldu.

Çocuklar bayramlıklarına kavuştu

Bayram öncesi ailelerin ve çocukların bayram sevincine ortak olmak istediklerini belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Ramazan Bayramında Sosyal Yardım Merkezimizden yardım alan ve ekiplerimizin sürekli takibinde olan ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bayramlıklarını giydiriyoruz. Çocuklarımız diledikleri şekilde ayakkabısından elbisesine kadar bayramlık alışverişi yaptılar. Ailelerin ve çocuklarımızın bayram öncesi sevinçlerini birlikte yaşamak bize mutluluk verdi" dedi.

“Ramazan’ın manevi havası yardımları bereketlendiriyor”

Ramazan’ın önemli güzelliklerinden birinin de paylaşmak olduğunu hatırlatan Başkan Toru, “Ramazan ayı boyunca birlikte iftar açarak, sofralarımızı paylaşarak toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdik. Ramazan ayının gelmesi ile toplumda yardım noktasındaki hassasiyetler daha da artmaktadır. Adeta Ramazan ayının manevi havası, yapılan yardımları da bereketlendirmektedir. Bizler de belediye olarak Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi çocuklarımızı sevindirerek bayram neşelerine ortak olduk” ifadelerini kullandı.