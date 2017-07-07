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07 Temmuz 2017 13:10

"Miras" oyunu Akşehirlilerle buluştu

58’inci Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliklerinin ikinci gününde, Tiyatro Roza Grubu ‘Miras’ isimli oyunuyla Akşehirlilerle buluştu.


07 Temmuz 2017 13:10


Akşehir Kültür Merkezinde ücretsiz olarak seyirciyle buluşan tiyatroda; helal ticaret yolunun vurgulandığı, bir babanın evlilik yolunda iş sahibi olmak isteyen oğluna verdiği destek sürecinde ne gibi zorluklarla karşılaştığı, bazen kahkahalar, bazen de hüzünlü duygular eşliğinde anlatıldı. Oyun sonunda tiyatro grubunu tebrik eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, tiyatro grubu adına Tiyatro Roza Genel Sanat Yönetmeni Bayram Gündoğdu’ya bir plaket takdim ederek, böylesine güzel ve Nasreddin Hoca’nın felsefesine yakışan bir oyunu Akşehir’de sergiledikleri için teşekkür etti. Tiyatro oyunu sonunda oyuncular ve tiyatroya katılan protokol üyeleri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.


Tiyatro oyununu; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ve çok sayıda vatandaş izledi.




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