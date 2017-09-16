Miryokefalon Zaferi’nin 841. Yılı Anma Etkinlikleri başladı

yıldönümü kutlama etkinlikleri; sempozyum, mehter konseri ve Alaeddin Camii Haziresi Sultan Türbeleri alanında zaferin yıldönümü için okutulan hatimlerin duası ile başladı.

Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı (KOTEV) işbirliğiyle organize edilen Miryokefalon Zaferi’nin 841. yıldönümü kutlama etkinlikleri başladı. Tarihçiler tarafından Konya’da yapıldığı tespit edilen zaferle ilgili etkinlikler kapsamında Alaeddin Camii Haziresi Sultan Türbeleri alanında zaferin 841. yılı için okutulan hatimlerin duası yapıldı. Konya Valisi Yakup Canbolat ile ve çok sayıda akademisyen, tarihçi ve davetlinin katıldığı programda İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar’ın yaptığı duanın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya AK Milletvekili Ahmet Sorgun birer konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya AK Parti Milletvekili Ahmet Sorgun, “Bu topraklarda, yerin altında da üstünde de gerek insan varlığı, gerek tabiat varlığı, gerek kültür varlığı, ne zamana ve kime ait olursa olsun, bu toprakların bir zenginliğidir ve bize aittir. Selçuklu Sultanlarının huzurundayız. Bize düşen onlara vefa duymak, hatıraları yad etmek ve onların yolunda gitmek. O değerlere, bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak ve bu güne aktarmak. Bu kutlamaları bu çerçevede düşünüyorum. Miryokefalon Savaşı’nın Konya’da yapıldığını tarihçiler ortaya çıkarmıştır. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, tarihe saygının son derece önemli olduğunu belirterek, “Ecdadın yaptığı fedakarlıkların anılması, yeni nesillere bunların anlatılması, buranın vatan kılınmasında bize bu vatanı miras bırakan ecdadımızın yaptığı fedakarlıkların konuşulması geleceğimiz açısından son derece önemli. Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı diyebileceğimiz, Malazgirt’ten sonraki en önemli savaş kabul edilen Miryokefalon Savaşı’nın 841. yılında Selçuklu Sultanı Kılıçarslan’ı, şehitlerimizi, gazilerimizi, kahraman ecdadımızı bir defa daha saygıyla anıyoruz. Onlara layık olabilmemiz için çok çalışmamız, gayretlerimizi artırmamız gerekiyor. Şu anda Selçuklu Devleti’nin yönetim merkezinde ve yönetim bölgesindeyiz. Buradan Selçuklu ecdadımıza hem minnet duygularımızı ifade ediyoruz, hem de Miryokefalon Savaşı’nın yıl dönümünde onları rahmetle, minnetle anıyoruz. Programlarda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Miryokefalan sempozyumu düzenlendi

Etkinlikler kapsamında sabah da Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Müze Binası Konferans Salonu’nda Miryokefalon Sempozyumu düzenlendi.

Selçuklu Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen, Konya’nın yakınında bir bölgede yapıldığı anlaşılan bu savaşı hem gündemde tutmak hem de akademik dünyaya tanıtmak açısından böyle bir sempozyumu düzenlediklerini belirterek, katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesine ve Selçuk Üniversitesi’ne teşekkür etti.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, tarih bilinci olmayan toplumların geleceğe yönelik yön tayin etmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, tarihin bunun örnekleriyle dolu olduğunu söyledi. Türklerin Anadolu coğrafyasında var oluşunun 1071’den çok önce, hatta İslam’dan önceye dayandığını kaydeden Prof. Dr. Şahin, “Bu nedenle bin yıldır bulunduğumuz bu coğrafyada buraya girişimiz de kolay olmadı. 15 Temmuz’un anlaşılabilmesi için Miryakefalon’un da anlaşılması gerekiyor” dedi.

Oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Aydın Usta ve Doç. Dr. Cihan Piyadeoğlu’nun yaptığı sempozyumda, Prof. Dr. Muharrem Kesik, Prof. Dr. Mehmet Akif Ceylan, Prof. Dr. Levent Kayapınar, Prof. Dr. Hasan Bahar, Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, Doç. Dr. Adnan Eskikurt ve Araştırma Görevlisi Mahmut Halef Cevrioğlu bildiri sundu.

Zafer yürüyüşü yapılacak

Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın konserinin de yapıldığı etkinlikler akşam Kızılören Han’da düzenlenecek anma programı ile devam edecek. Etkinlikler, pazar sabahı zaferin kazanıldığı Bağırsak Boğazı’ndan Bal Kalesi’ne yapılacak zafer yürüyüşü ve zafer duası ile son bulacak.

Programlara Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar ile çok sayıda akademisyen, tarihçi ve davetli katıldı.