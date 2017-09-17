Miryokefalon Zaferi’nin 841. yılı programlarla kutlandı

yıldönümü etkinlikleri zaferin kazanıldığı Bağırsak Boğazı’nda yapılan programlarla tamamlandı. Sabaha kadar zaferin ruhuna uygun programların yapıldığı etkinlikte, Bağırsak Boğazı’ndan Bal Kalesi’ne kadar zafer yürüyüşü gerçekleştirildi.

Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı (KOTEV) tarafından Miryokefalon Zaferi’nin 841. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler, zaferin kazanıldığı Bağırsak Boğazı’nda sabaha kadar yapılan anma programları ve zafer yürüyüşü ile tamamlandı. Dün akşam Kızılören Han’da gerçekleştirilen anma programında konuşan KOTEV Yönetim Kurulu Başkanı ve KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, Miryokefalon Zaferi’nin Müslüman Türk milletinin tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Anadolu topraklarının bedeli ödenmiş topraklar olduğunu, arzularının çocukların tarih şuuruna katkıda bulunmak olduğunu kaydeden Uslu, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Miryokefalon Savaşı üzerinde çalışmalar yapan isimlerden biri olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Eskikurt da, savaşla ilgili tarihi bilgiler vererek savaşın önemini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu eşliğinde ses sanatçıları Ertan Çıngı ve Pelin Karakuş türküler seslendirdi.

Etkinlikler sabaha kadar devam etti

Zaferin ruhuna uygun olarak çok sayıda kişinin katılımı ile sabaha kadar süren anma programı, Bağırsak Boğazı’nda kılınan sabah namazının ardından Bal Kalesi’ne yapılan zafer yürüyüşü ile devam etti. Yürüyüşe; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, akademisyenler, yazarlar ve izciler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin, burada yaptığı açıklamada, “Geleceğimize emin adımlarla yürüyebilmemiz için tarihimizi iyi bilmeliyiz. Tarihi zaferlerimizi hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. 15 Temmuz’daki ruh neyse Malazgirt’teki ruh da, Çanakkale’deki ruh da aynıydı. Ecdadımız bu zaferleri elde edebilmek için büyük bedeller ödedi. Biz o bedellerin karşılığını bugün onların o hatıralarını tekrar hatırlamak ve gençlerimize tekrar yaşatmak için bu tür organizasyonları organize ediyoruz” dedi.

Bal Kalesi’ndeki program yapılan zafer duasının ardından sona erdi.