Miryokefalon Zaferi'nin 842. yıldönümü Konya'da kutlandı

Anadolu'nun Türk yurdu olarak perçinlenmesi ile sonuçlanan ve Konya'da yapıldığı tespit edilen Miryokefalon Zaferi'nin 842'nci yıl dönümü, Konya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Miryokefalon Zaferi, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, İl Müftülüğü, Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı (KOTEV) ile Konya Kültür ve Turizm Derneği'nin işbirliğinde savaşın yapıldığı tespit edilen Bağırsak Boğazı çevresinde kutlandı. Anma etkinlikleri kapsamında Bal Kale'de ikindi namazının kılınmasının ardından zaferin 842. yılı için okutulan hatimlerin duası yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, çok sayıda akademisyen, tarihçi ve davetlinin katıldığı programda Bal Kale'den Emir Kandemir Han'a kadar Zafer Yürüyüşü gerçekleştirildi. Emir Kandemir Han'daki program ise Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının konseri ile başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, konserin ardından yaptığı konuşmada Miryokefalon Zaferi'nin Türk-İslam tarihinde çok önemli bir yeri olduğunun altını çizdi. KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu da, üç yıldır Miryokefalon Zaferi'ni Konya'da kutladıklarını belirterek, “Miryokefalon, şanlı tarihimiz için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bizler de bu önemli zaferin anma etkinliklerine önem veriyoruz” dedi.

“Müslüman Türk'ün bu topraklardaki mührü ilanihaye devam edecek”

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da Türk tarihinin birçok şanlı zaferle dolu olduğunu, Miryokefalon'un da bunların en önemlilerinden biri olduğunu söyledi. Angı, “Bugün de tüm kıta Avrupasının gözü burada. Geçmişte nasıl haçlı zihniyeti birleşti ise bugün de Suriye'nin kuzeyinde aynı senaryo sahnede. Binlerce tırla gönderilen silahlar hala zihinlerimizde. Tarih boyunca haç ile Hilal'in mücadelesi hiç bitmedi. Ağır bedeller ödense de bu topraklara vurulan Müslüman Türk'ün mührü ilanihaye devam edecek” şeklinde konuştu.

Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı Başkanı Seyit Küçükbezirci ise Miryokefalon Zaferi'nin Anadolu'nun tapusu olduğunu belirtti. Küçükbezirci, “Miryokefalon Savaşı mübarek bir savaştır. Onun için Konya'nın yeri de çok özeldir. Haçlı Seferlerini göğüsleyen şehirdir Konya” ifadelerini kullandı. Tarihçi Araştırmacı-Yazar Mehmet Ali Uz ise Miryokefalon'un Selçuklu Devletinin kazandığı en önemli zafer olduğunu kaydederek Selçuklu'da her kazanılan savaşın bir sondaki savaşın zemini olduğunu aktardı. Uz, Miryokefalon'un da Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile İstanbul'un Fethi'ni hazırladığını sözlerine ekledi.

Miryokefalon Zaferi'nin 842'nci yıl dönümü anma etkinlikleri, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sergilediği Miryokefalon Zaferi tiyatrosu ve ilahi dinletisi ile sona erdi.