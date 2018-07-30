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30 Temmuz 2018 10:01

MMO bilirkişilik eğitimlerine devam ediyor

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi, Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesinin ardından “Bilirkişilik Temel Eğitimleri"ne devam ediyor.

MMO bilirkişilik eğitimlerine devam ediyor

30 Temmuz 2018 10:01


MMO Konya Şubesi Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, yaptığı açıklamada, "Bilirkişilik yapmak isteyen tüm ilgililerin katıldığı bu eğitimlerin sonunda katılımcılar yetkilendirilmektedirler. Makina Mühendisleri Odasına yapılan müracaatlar kapsamında gerçekleştirilen bu eğitim programları sayesinde adalet sistemimiz için oldukça önemli olan bilirkişilik işleri uzman ve ehil insanlar tarafından gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.


Bilirkişilik yapmak isteyen tüm ilgililerin katılabileceği bu eğitimler odamıza yapılan müracaatlar kapsamında değerlendirilerek hafta içi gündüz grubu, hafta sonu grubu ve hafta içi akşam gurubu olarak programlandırılmaktadır. Kurs sonunda katılımcılar belgelendirilerek Ülkemize ve kentimize hizmet edeceklerdir. Odamız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kentimizde ve ülkemizde uzman ve ehil insanlar yetiştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmaya devam edecektir" dedi.




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