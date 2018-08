Aziz Hakan Altun, ‘Gaz Sızdırmazlık Raporu’ zorunluluğunun bir genelge ile kaldırılması sonucu standartlara uygun dönüşümü yapılmayan ve kontrol edilmeyen araçların trafikte sorun yaratarak can ve mal güvenliği açısından vahim sonuçlar doğurduğunu söyledi.

MMO Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, yaptığı açıklamada, “Ülkemizde son günlerde sıkça rastlanan LPG’li otomobillerin alev alarak yanması ve patlaması sonucu ölümlü ve yaralanmalı kazalar olmaktadır. LPG’li araçlarda özellikle sıklıkla yaşanan yanma ve patlama olaylarının nedeni söz konusu araçlar için daha önce uygulanan ‘Gaz Sızdırmazlık Raporu’ alma zorunluluğunun, dolayısıyla denetimin kaldırılmış olmasıdır. 24 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan bir genelge ile kamusal denetim bakanlık eliyle tamamen ortadan kaldırılmıştır. Araçların LPG’ye ilk dönüşümüne ilişkin düzenlenen Montaj Tespit Raporu yetkili firmalar yanında merdiven altı diye adlandırdığımız birçok firma tarafından da düzenlenir hale gelmiştir. Montaj Tespit Raporuyla LPG’li araçların kontrol ve denetim işleri sektörde faaliyet gösteren ve giderek denetimsiz olarak faaliyet yürütecek firmaların insiyatifine bırakılmıştır. Trafikteki 4,5 milyondan fazla LPG/CNG’li aracın güvenilirliğini artırmayı sağlayan periyodik kontrollere esas Gaz Sızdırmazlık Raporu zorunluluğunun bir genelge ile kaldırılması sonucu standartlara uygun dönüşümü yapılmayan ve kontrol edilmeyen araçlar trafikte sorun yaratarak can ve mal güvenliği açısından vahim sonuçlar doğurmuştur. Yaşanan kazalar bu denetimsizliği kanıtlamaktadır. Söz konusu uygulama sonucu halkın can ve mal güvenliği yeniden ciddi bir şekilde tehdide maruz kalmaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.

"Denetim ve kontroller sayesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlanmış olacaktır"

Altun, toplumun can ve mal güvenliği açısından olası vahim olayları önlemek için LPG`li araç dönüşüm ve kontrolleriyle ilgili yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“1- LPG montajı ya da tadilatı yapılan yerlerde mutlaka yetkili mühendis bulundurulmalıdır. Merdiven altı tabir edilen yetkisiz yerlerde işlem yaptırılmamalıdır. 2- Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan periyodik trafik kontrollerinde, LPG`li olduğu ruhsatına işlenmemiş araçların trafikten men edilmesi gerekmektedir. 3- LPG’li araçların periyodik bakımları her 10 bin kilometrede bir yaptırılmalıdır. 4- Elektrik tesisatı kontrol (özellikle kaçak akım) edilerek, bağlantılarda oksitlenme olup olmadığına bakılmalı. 5- LPG’li araçlarının sadece LPG kısmını değil benzin kısmının da bakımının yapılması gerekmektedir. Uzun süre benzin kullanılmaması nedeniyle benzin hortumları, karbüratör contaları, karbüratör şamandıra topu ve benzin otomatikleri kuru çalışmadan dolayı deforme olabilir. Bunlar kontrol ettirilmeli arızalı olanlar değiştirilmelidir. Bazı araçların patlama nedeninin benzin bakımının yapılmamasından kaynaklanmaktadır. 7- LPG tankı üzerinde bulunan multivalf, tankın yüzde 80 doldurulmasını sağlayacak şekilde ayar edilmiştir. LPG dolumu sırasında daha fazla yakıt almak amacıyla LPG tankının ileri geri sallanması, multivalf ayarının bozulmasına neden olacaktır. Bu durumda ise LPG tankına fazla yakıt alınacaktır. Bu ise son derece tehlikeli bir durumdur. 8- LPG tankı kullanım ömrü imalat tarihinden itibaren mevcut tanklar için 10 (on) yıldır. İmal tarihi itibarı ile ekonomik ömrü tamamlanmış tankları dolan vatandaşların tanklarını yetkili bir firmada değiştirmeleri kendi can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Yukarıda belirtilen hususların yanında LPG Sistemli araçların mutlaka denetimlerinin yapılması gerekmektedir. Denetim ve kontroller sayesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlanmış olacaktır. Yapılan denetimler sonucunda bu araçların Gaz Sızdırmazlık Raporu’nu bulundurması aranmalı, halkımızın temiz ve ucuz yakıt olan LPG’li araçları güvenle kullanmaları sağlanmalıdır.”