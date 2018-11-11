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MMO Konya Şubesinde masa tenisi turnuvası

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesinde üyeler arası masa tenisi turnuvası düzenlendi.


5. Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası MMO Konya Şubesi hizmet binasında düzenlendi. Toplamda 36 oda üyesi ve ailelerinin katıldığı turnuva, dörderli gruplar halinde 15 yaş üstü erkekler, 15 yaş üstü bayanlar ve 15 yaş altı çocuklar olmak üzere 3 ayrı kategori de gerçekleştirildi. Oda üyeleri arasındaki dayanışma ve dostluğu geliştirmenin amaçlandığı turnuvada ayrıca, yoğun çalışma temposu içerisinde beyinsel yorgunluğun atılarak bedensel zindeliğin kazanılması, muhabbet ve dostluk ortamının tesis edilmesi de hedeflendi. Müsabakaların sonunda 15 yaş üstü erkeklerde Cenkalay Beyoğlu birinci olurken, Samet Ankaralı ikinci, Celalettin Bakır ise turnuvayı üçüncü olarak bitirdi. Bayanlar kategorisinde ise Tuba Duransoy birinci, Zülfiye Asiltürk ikinci, Serpil Yıldırım üçüncü oldu. 15 yaş altı çocuklarda da Yusuf Ökçe iyi performansıyla birinciliği bırakmadı. Müsabakalarda Kaan Yıldırım ikinci, Mirsad Baş üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini MMO Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun verdi. Turnuva yarışmacıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

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