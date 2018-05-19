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19 Mayıs 2018 13:08

MMO Konya Şubesinden 19 Mayıs kutlaması

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

MMO Konya Şubesinden 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs 2018 13:08


Aziz Hakan Altun mesajında, “Aziz vatanımızın işgal edilerek parçalanmak istendiği, başkentinin düşman askerleri tarafından kuşatıldığı, açlığın, yokluğun, kargaşanın ve çaresizliğin egemen olduğu bir dönemde Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkması, ülkemizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olmuştur. 19 Mayıs 1919’da başlatılan Anadolu direnişinin ortaya koyduğu özgürlük ve bağımsızlık arzusu, bugün de vazgeçilmez güç ve onur kaynağımızdır. Türk milletinin adeta yeniden doğduğu 19 Mayıs 1919 kutlu bir gündür ve aziz milletimizin gönlünde çok önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyetimizi gençlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a çıktığı günü de, Türk Gençliğine bayram olarak armağan etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs 1919’un; 99. yıldönümünde aziz milletimizin ve Türk gençliğinin Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını en içten duygularımızla kutluyor başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu.




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