MMO Konya Şubesi’nden geleneksel iftar programı

Programda konuşan MMO Konya Şube Başkanı Ömer Erdoğan Duransoy, büyük Türk milletinin birliği, dirliği, bütünlüğü ve bekası için gözlerini bile kırpmadan kendilerini feda eden, ecdadın vasiyetini kanlarının son damlarına kadar yerine getirmeye yemin etmiş cefakar askerlere ve güvenlik güçlerine teşekkür etti. Aralarında şehadet şerbetini içmiş olanlara Allah’tan rahmet, arkada bıraktıkları kahraman ailelerine de cenabı haktan sabır dileyen Duransoy, “Bilinmelidir ki her karış toprağının bedeli kan ve gözyaşı ile ödenmiş bu vatan, yine aynı kan ve gözyaşı ile yoğrulmadıktan sonra hiçbir güç tarafından bölünemez, parçalanamaz. Yine bilinmelidir ki, bu milletin öz evlatları ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ düsturuyla doğup büyümüş şerefli ve asil insanlardır. Dolayısıyla hiç kimsenin veya hiçbir gücün Türk milleti üzerinde oyun oynamasına ve gizli hesaplar yapmasına tahammülümüz yoktur” dedi.

“Ülkemizdeki hızlı büyüme ve gelişme de biz mühendislerin katkıları da oldukça fazladır”

Duransoy, kahraman askerlerin ve güvenlik güçlerinin üzerine düşen vazifeyi bu fedakarlık ve özveri ile yaparken kendilerine düşen görevde, bulundukları konumların hakkını vermek, sürekli çalışarak vatanı ve milleti ileri götürmek olduğunu da aktardı. Türkiye’nin kalkınmış ülkeler içerisinde her geçen gün basamakları yukarı doğru çıkan bir ülke olduğunu dile getiren Duransoy, “Fakat bu hız bizim için yeterli değildir. Unutulmamalıdır ki bu millet her şeyin en iyisine layık. Ülkemizdeki hızlı büyüme ve gelişme de biz mühendislerin katkıları da oldukça fazladır. Makine mühendisleri bu ülkenin değişiminde ve çağ atlamasında her zaman lokomotif görevi yapmıştır. Son yıllarda tüm Türkiye gibi Konyamız da hızlı kabuk değiştirmektedir. Tarımın başkenti Konya’nın yanında, sanayinin ve üretimin merkezi Konya güçlenerek yükselmektedir. Bu yükselişte makineci neferlerin katkıları ve sorumlulukları çok büyüktür. Şehrin ekonomisi, sanayisi ve üretimi biz mühendislerin aydın görüşü, yılmaz çalışmaları, araştırmacı ve yenilikçi atılımları ile büyüyüp gelişecektir. Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi olarak biz de bu gelişime elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız, mesleğimiz ve meslektaşlarımız ile birlikte önce bilgi seviyemizi artırmak sonra da kendi teknolojisini kendi üreten ve geliştiren bir Türkiye inşa etmek. Hedefimiz, teknolojiyi yakından takip eden değil, teknolojisi yakında takip edilen bir ülke olmak. Kilosu 1-1,5 dolar ihracatımızı, kilosu 15-20 dolar olan ihracat kalemlerine çekmek. Yıllık 4-5 olan büyüme hızımızı, yıllık 8-9’lara ulaştırmak. Kişi başı milli geliri 10 bin dolardan, yıllık 25-30 bin dolarlara yükseltmek. İnanıyorum ki bu hedeflere çok çalışarak, birlik ve beraberlik içerisinde en kısa sürede ulaşabiliriz” diye konuştu.

İftar programına, MMO Konya Şube Başkanı Ömer Erdoğan Duransoy’un yanı sıra, oda üyeleri ve aileleri, çeşitli oda başkanları katıldı.