MMO Konya Şubesinden geleneksel iftar programı

Bir düğün salonunda gerçekleşen programda konuşan MMO Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, Filistin’de Müslümanları katleden İsrail’i lanetleyerek, saldırıda şehit olanlara Allah’tan rahmet, yarılılara da acil şifalar diledi. Ramazan ayında meslek mensuplarıyla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Altun, “Bildiğiniz gibi odamız mesleki hizmetlerden sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda hizmet vermektedir. Bu dönemde yapmış olduğumuz görüşmeler, çalışmalar ve protokoller sonucunda, ikisi mesleki biri sağlık olmak üzere üç alanda üyelerimize yeni hizmetlerimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

MMO Konya Şube Başkanı Altun verecekleri hizmetlerle ilgili olarak, “Bunlardan birincisi, özellikle sanayide hizmet veren üyelerimize yönelik eğitim hizmetidir. İkincisi şube hizmet binamızda, üyelerimizin yararlanabileceği, günlük çalışma ve iş toplantılarını düzenleyebileceği Ofis Makine hizmetidir. Son hizmetimiz ise sağlıklı yaşamla ilgilidir. Bizler daha önce olduğu gibi Konya’mız, bölgemiz ve sizler için en iyi şekilde çalışmaya gayret göstereceğiz” dedi.