MMO Konya Şubesinden klima uyarısı

Aziz Hakan Altun, yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte klima kullanacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

MMO Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, yaptığı açıklamada, “Yaz aylarının sıcakları başladı. Doğal olarak sıcaklardan kurtulmak ve serinlemek isteyen kişiler klimaya yöneliyor. Artık teknolojinin de çok gelişmiş olduğu dünyamızda klima lüks olmaktan çıkmaya başladı ve çok sayıda firma klima isteyen müşterilerine daha iyi hizmet vermek için servis ve satış ağını genişletti. Klimaların kullanılmaya başladığı şu günlerde kullanıcıların uyması gereken kuralları hatırlatmakta zannederim fayda vardır. Bu uyulması gereken kuralları şöyle sıralayabiliriz: 1. Klima cihazlarının montajı yetkili servislere veya usta tesisatçılara yaptırılmalı ve montaj sırasında garanti şartlarına uyulmalıdır, 2. Klimaların veriminin ve ömrünün artması için periyodik bakım ve kontroller yaptırılmalıdır, 3. Pencere tipi, split ve portatif klima gibi küçük cihazlarda kullanılan hava temizleme filtreleri belli aralıklarla temizlenmelidir, 4. Klima kullanımında ürünün kullanım kılavuzları ve satıcı firmanın tavsiyeleri dikkate alınmalıdır, 5. Klima amaç dışı (örneğin kurutma, yiyecek/içecek soğutma/ısıtma) kullanılmamalıdır, 6. Şartlara ve sağlık koşullarına uygun olacak şekilde ayarlanmalı veya ayarlatılmalıdır. Yazın iç sıcaklığın dış sıcaklıktan 7-8 0C düşük olması yeterli konforu sağlayacaktır, 7. Gerek iç, gerekse dış tarafta hava giriş ve çıkışlarına akışı engelleyecek herhangi bir cisim konulmamalıdır, 8. Montaj sırasında gerekli mesafenin bırakılmasına dikkat edilmelidir, 9. Soğutulan mekana çok miktarda güneş geliyorsa perde, panjur vb. ile güneşten gelen ısı mümkün olduğunca azaltılmalıdır, 10. Duvar, tavan, pencere ve zeminin mümkün olduğu kadar çok ısı yalıtımlı olması kışın daha ucuz ısınmayı, yazın daha ucuza serinlemeyi sağlayacak ve konforu artıracaktır, 11. Klima kullanılan odaların kapı ve pencereleri mümkün olduğunca kapalı tutulmalıdır, 12. Klima cihazının yeri seçilirken odada insan, hayvan, bitki bulunan yerlerin hava akımından uzun süre doğrudan etkilenmeyecek bir yer olmasına dikkat edilmelidir. Soğuyan hava aşağı doğru hareket eder. Klima işlevinin tam kapasiteyle gerçekleşmesi ve odada sıcaklık dağılımının eşit olması için klima havayı eşit dağıtabileceği bir konumda monte edilmelidir. Klimalarda doğru ve bilinçli kullanım son derece önemlidir. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmiş kişiler ile çocuk ve yaşlılar klima kullanımına çok dikkat etmelidir. Klimaların yanlış kullanımı sinüzit rahatsızlığı olan kişilerde göz dibi iltihabı, beyin iltihabı ve akciğer problemlerine yol açabilmektedir. Orta kulak rahatsızlığı geçirmiş kişilerde yüz felci, işitme sorunları da gelişebilir. Klima sistemlerinin nemlendirme bölümlerinde üreyen küf mantarları allerjik zatüreye ve Legionella Pnömonisi denilen bir zatüre tipine neden olabilirler, bu yüzden klimaların temizliği de son derece önemlidir” diye konuştu.