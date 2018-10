MMO Konya Şubesinden “Mesleğe hoş geldin” etkinliği

NEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü ile MMO Konya Şubesi işbirliği ile Necmettin Erbakan Üniversitesinde “Mesleğe hoş geldin” etkinliği gerçekleştirildi. NEÜ Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Kurt ve öğretim görevlileri, şube yönetim kurulu üyeleri ve birçok öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, makina mühendisliği bölümünde eğitim öğretim hayatına yeni başlayan öğrencilere makina mühendisliği mesleğinin tanıtımı ve oda hizmetleriyle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Organizasyonda öğrencilere; mühendislik eğitimi, makina mühendislerinin iş olanakları, mesleki bilgi gelişiminin önemi, odanın faaliyet alanları gibi birçok konuda bilgiler verildi.

MMO Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun programda yaptığı konuşmada, “Öğrenciliğiniz boyunca Makina Mühendisleri Odası olarak sizlerin hep yanınızda olacağız. Staj yerlerinizin bulunmasında, mezuniyet etkinliklerinin desteklenmesinde, çeşitli sosyal ve teknik etkinliklerin düzenlenmesinde, bilgi kaynaklarının elde edilmesinde, sanayi ile ilişki kurulmasında ve birçok faaliyetin gerçekleştirilmesinde oda olarak sizlere hep destek olmaya çalışacağız. Öğrenci üyelik faaliyetlerini hep beraber gerçekleştireceğiz. Şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonrada hep yanınızda olmaya devam edeceğiz. Şunu bilmenizi isterim ki seçkin bir üniversitenin seçkin bir bölümüne geldiniz. Değerli öğretim görevlilerimizden alacağınız bilgilerle bu mesleği en güzel bir şekilde icra edecek seviyeye geleceksiniz. Bu süreç içerisinde kendinizi mesleki olarak geliştirecek girişim ve çalışmalarda bulunmanız gerekmektedir. Bu çalışmalarınızda sizleri yönlendirecek, çeşitli imkanlar sağlayacak ve her şeyden önemlisi sizlerin talep edeceği etkinlikleri gerçekleştirecek olan Makina Mühendisleri Odasıdır. Öğrencilik yaşantınızda ve mezun olduktan sonra odamızın her zaman yanınızda olacağını, her konuda sizlerin yardımcısı ve destekçisi olacağını belirterek saygılar sunar katılımınızdan dolayı teşekkür ederim” dedi.

Mesleğe hoş geldin etkinliği, slayt gösterileri ile tamamlandı.