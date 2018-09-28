MMO Konya Şubesi'nden Teknik Üniversitesine ziyaret

Dr. Babür Özçelik ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Selçuk Halkacı'yı ziyaret etti.

MMO Konya Şubesi Başkanı Aziz Hakan Altun, Prof. Dr. Babür Özçelik'e yeni görevinde başarılar dileyerek, "Konya Teknik Üniversitemizin Rektörlük görevinde başarılı çalışmalara imza atacağınıza yürekten inanıyoruz. Makina Mühendisleri Odası olarak her konuda her zaman destekçiniz olacağımızı ifade etmek isterim. Odamız meslek alanımızla ilgili bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerimizin bilgi birikimlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Özellikle bilgisayar programlarına yönelik kurslar ve proje çalışmalarında öğrencilerimize ücretsiz hizmetler vermekteyiz. Öğrencilerimizin mesleki gelişimine destek olacak eğitim, fuar, teknik gezi gibi faaliyetlerin yanında, yaz döneminde staj yapacakları işletmelerin temininde de odamız aktif olarak çalışmalar yapmaktadır. Oda ve üniversite arasında sağlanacak işbirlikleriyle öğrencilerimizin kalifiye birer eleman olarak yetişmesi için ortak projelerin altına birlikte imza atmayı arzulamaktayız. Üstlenmiş olduğunuz bu görevde tekrar size sonsuz başarılar dilerim” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik de, yapılacak çalışmalarla ilgili temennilerde bulunmuş, oda-üniversite işbirliğinin önemini vurguladı.

Yönetim Kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Babür Özçelik'in ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Selçuk Halkacı'yı da ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.