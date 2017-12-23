MMO Konya Şubesinden üyelerine ödül

yılını dolduran üyelerini ödüllendirdi.

Bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşan MMO Konya Şube Başkanı Erdoğan Duransoy, kendini mesleğine adayan üyeleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Duransoy, "Her tür şartta mesleğini ve meslek onurunu yüceltmiş, mesleğinde kahramanlaşmış insanları bir araya getirmek bizim için çok önemli. Onlardan aldığımız feyz ile bizler de önümüze umutla bakabiliyoruz. Çok yoğun çalışan siz meslektaşlarımızı bir an olsun rahatlatmak, sevdiklerinizle iyi zaman geçirmenizi sağlamak bizim en önemli görevlerimizden. Bu amaçla pek çok mesleki, sosyal ve kültürel etkinlik yapıyoruz. Bu etkinliklerde özellikle siz üyelerimiz ve değerli aileleriniz ile beraber olmaya çalışıyoruz. Odamızı gençlerin ve çocukların cıvıltıları ile süsleyip, sizleri aileleriniz, çocuklarınız ve meslektaşlarınızla tek yürek haline getirip, odamızda sizlerle tek vücut olmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Duransoy, üyelerine ve halka en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Daraltılmak istenen hizmet alanlarımız, elimizden alınmaya çalışılan mesleki denetimlerimiz ve kısıtlanan faaliyetlerimize rağmen kararlı ve güçlü duruşumuz, hizmet kalitemizi her geçen gün arttırmamız, halka hizmet Hakk’a hizmettir anlayışımız ile üyelerimize ve halkımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Oda Başkanı Duransoy’un konuşmasının ardından meslekte 25, 40 ve 50. yılını dolduranlara ödülleri verildi.