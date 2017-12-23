Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 13:07

MMO Konya Şubesinden üyelerine ödül

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi meslekte 25, 40 ve 50.

MMO Konya Şubesinden üyelerine ödül

23 Aralık 2017 13:07

yılını dolduran üyelerini ödüllendirdi.


Bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşan MMO Konya Şube Başkanı Erdoğan Duransoy, kendini mesleğine adayan üyeleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Duransoy, "Her tür şartta mesleğini ve meslek onurunu yüceltmiş, mesleğinde kahramanlaşmış insanları bir araya getirmek bizim için çok önemli. Onlardan aldığımız feyz ile bizler de önümüze umutla bakabiliyoruz. Çok yoğun çalışan siz meslektaşlarımızı bir an olsun rahatlatmak, sevdiklerinizle iyi zaman geçirmenizi sağlamak bizim en önemli görevlerimizden. Bu amaçla pek çok mesleki, sosyal ve kültürel etkinlik yapıyoruz. Bu etkinliklerde özellikle siz üyelerimiz ve değerli aileleriniz ile beraber olmaya çalışıyoruz. Odamızı gençlerin ve çocukların cıvıltıları ile süsleyip, sizleri aileleriniz, çocuklarınız ve meslektaşlarınızla tek yürek haline getirip, odamızda sizlerle tek vücut olmaya gayret gösteriyoruz” dedi.


Duransoy, üyelerine ve halka en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Daraltılmak istenen hizmet alanlarımız, elimizden alınmaya çalışılan mesleki denetimlerimiz ve kısıtlanan faaliyetlerimize rağmen kararlı ve güçlü duruşumuz, hizmet kalitemizi her geçen gün arttırmamız, halka hizmet Hakk’a hizmettir anlayışımız ile üyelerimize ve halkımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.


Oda Başkanı Duransoy’un konuşmasının ardından meslekte 25, 40 ve 50. yılını dolduranlara ödülleri verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
2
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Pazartesi
    Sisli
    5°C
  • Salı
    Sisli
    5°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç