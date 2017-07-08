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08 Temmuz 2017 06:40

Motosiklet ağaca çarptı:1 ölü, 1 ağır yaralı

Konya’da sabah saatlerinde kontrolden çıkan motosiklet refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaraladı.

Motosiklet ağaca çarptı:1 ölü, 1 ağır yaralı

08 Temmuz 2017 06:40


Kaza saat 04.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Fetih caddesinin Kararayış Caddesi ile kesiştiği noktada meydana geldi. Edinen bilgiye göre, cadde üzerinde aşırı hız nedeniyle sürücüsühenüz belirlenemeyen 48 SC 232 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak önce refüjdeki ağaca çarptı. Taklalar atarak durabilen motosiklette bulunan Cengiz Koç (32) ile Mehmet Ç.(34) ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücü ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrollerde Cengiz Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralı olarak kurtulan Mehmet Ç. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Öte yandan çevredeki vatandaşların kazayı izlemesi ise dikkat çekti.


Kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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