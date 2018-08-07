Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasında

Olay, geçtiğimiz Cumartesi saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir apartmanın altında park halindeki 42 DOR 90 motosiklet çalındı. Apartman sakinleri güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızların motosikleti çalma anının görüntülendiğini gören motosiklet sahibi İsmail Gökmen durumu polise bildirdi. Görüntülerde iki hırsızlık şüphelisinin apartman altındaki motosikletin kilidini kırdıktan sonra itekleyerek götürdükleri görülüyor. Polis, saniyeler içinde motosikleti çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.