Beyşehir’e bağlı Huğlu Mahallesi meydanında yapılan duaların ardından başlayan yaklaşık 200 kilometrelik parkurdan oluşan geziye 94 motosiklet ile 41 otomobil katıldı. Gezinin tamamlandığı sırada düzenlenen karşılama etkinliğine katılan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da motosiklet sevdalıları ve mahalle sakinlerinin yaşadığı coşku ve mutluluğa ortak oldu.

Huğlu Mahallesi meydanında yapılan duaların ardından sabah saatlerinde başlayan gezide omuzlarındaki Türk bayrakları ile geçtiği güzergahlarda vatandaşların büyük ilgisini toplayan motosiklet tutkunları, tarihi antik dağ yolundan geçerek Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı’na saatler sonra vardı. Güzergah esnasındaki tarihi yerlerde ve yerleşim birimlerinde mola veren motosiklet tutkunları, Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda ise dünyaca ünlü rafting yapılan ırmakların başında gelen Köprüçay’da rafting heyecanı yaşadı.

Gezi sırasında arıza yapan ya da patlayan lastiklere oluşturulan özel bir ekip müdahale etti. Bölgedeki tarihi mekanları da ziyaret ederek gezen motosiklet tutkunlarını saat 24.00’da tamamlanan dönüş yolculuğunda ise Huğlu meydanında aralarında bulunan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’un da olduğu toplanan çok sayıda mahalle sakini büyük bir coşku içerisinde karşıladı. Yakılan meşaleler eşliğinde yaklaşık yaklaşık 200 kilometrelik geziyi tamamlayarak meydana giren motosiklet tutkunları daha sonra mahalle sakinleri ile birlikte gerçekleştirilen havai fişek gösterilerini izledi.

Etkinliğin dönüş etkinliğini vatandaşlarla birlikte izleyen Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, bu yıl 18’incisi düzenlenen etkinlikte yaşanan coşku ve sevinci Huğlu halkıyla birlikte yaşamak için aralarında olduklarını belirterek, "Huğlu Mahallemizde erkeğinden bayanına, yaşlısından her yaştaki gencine kadar herkesin bu meydanda etkinliğe katılan motosikletlileri büyük bir heyecan içerisinde beklemesi, ardından karşılamadaki o büyük coşku ve sevinci gerçekten herkes görmeliydi. Siz 18 yıldır bu coşkuyu yaşıyorsunuz, biz ilk kez şahit olduk. Herhangi bir yarış olmadan da demek ki bu tür güzel etkinlikler düzenlenebiliyor. Bu organizasyona emek veren motosikletli kardeşlerimize ve otomobilleriyle eşlik eden herkese teşekkür ediyorum. Motosikletlerin meydana girişteki güzelliği kadar, bir o kadar da havai fişek gösterileri de çok harikaydı. Organizasyona emek veren herkesi kutluyorum” dedi.

HUMOS Başkanı Metin Yayla da 18 yıldır aynı tarihte düzenledikleri ve artık geleneksel hale gelen etkinlikle amaçlarının, motosiklet sevdalısı gençlere daha bilinçli olarak motosiklet kullanmayı öğretmek olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 18 saat süren motosiklet gezimize bu yıl 94’ü motosiklet, 41’i otomobil olmak üzere toplamda 400 kişiyle katılım sağladık. Bu yıl, motosikletlilerin gerisinde takiple birlikte otomobillerin katılımı ilk kez oldu. 200 kilometrelik parkurumuzun yüzde 60’ı stabilize, yüzde 40’lık bölümü asfalt yoldan oluşuyor. Bin 425 rakımlı Huğlumuzda dualarla başlayan gezi yolculuğumuzda motosikletlerimiz ile 2 binli rakımlara yükselip tekrar 50 rakımına inip yine 2 bin 100’lere çıkıyoruz. Coğrafi olarak parkurumuzda Konya, Isparta ve Antalya ili sınırlarını kullanıyoruz. Yani üç vilayeti bir günlük geziye sığdırmak kadar, sürüş esnasında trafik kurallarına da sonuna kadar bağlı olarak bu etkinliği gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.