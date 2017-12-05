Motosiklete çarpan otomobil sürücüsü yaralıları bırakıp kaçtı

Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi’nden merkez istikametine giden Osman A. (46) idaresindeki 42 BRP 48 plakalı motosiklete, Telgrafçı Hamdi Bey Caddesi üzerinden gelen plakası alınamayan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Osman A. ve eşi Ayşe A. (44) yola savrularak yaralandı. Kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü ise yaralıları olay yerinde bırakıp hızla kaçtı.

Yerde yatan yaralı kadın üşümesin diye ceketiyle üzerini örttü

Yaralanan karı-kocaya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada vatandaşlardan biri, yerde yatan yaralılardan Ayşe A.’nın üzerini üşümemesi için ceketiyle örttü. Yaralı karı-koca sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Osman A. ile Ayşe A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından Osman A.’nın olay yerinde kalan atkısı ise yürek burktu. Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.