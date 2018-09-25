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25 Eylül 2018 14:09

Motosikletin römorka çarptığı ölümlü kaza güvenlik kamerasında

Konya’nın Çumra ilçesinde motosiklet sürücüsünün römorka çarparak hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Motosikletin römorka çarptığı ölümlü kaza güvenlik kamerasında

25 Eylül 2018 14:09


Kaza, 21 Eylül Cuma günü Ortaköy-Okçu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Candan (25) yönetimindeki 33 YK 281 plakalı motosiklet, sola dönüş yapmak isteyen Abdurrahman D. idaresindeki 42 J 4990 traktörün römorkuna çarptı. Kaza sonrası kaskının da takılı olduğu öğrenilen Emrah Candan ağır yaralandı. Çumra Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsü Emrah Candan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Meydana gelen kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kamera kayıtlarında motosikletiyle seyir halinde olan Emrah Candan’ın sola dönüş yapmak isteyen traktörün römorkuna hızla çarptığı yer alıyor.




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