Motosikletin römorka çarptığı ölümlü kaza güvenlik kamerasında

Kaza, 21 Eylül Cuma günü Ortaköy-Okçu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Candan (25) yönetimindeki 33 YK 281 plakalı motosiklet, sola dönüş yapmak isteyen Abdurrahman D. idaresindeki 42 J 4990 traktörün römorkuna çarptı. Kaza sonrası kaskının da takılı olduğu öğrenilen Emrah Candan ağır yaralandı. Çumra Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsü Emrah Candan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Meydana gelen kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kamera kayıtlarında motosikletiyle seyir halinde olan Emrah Candan’ın sola dönüş yapmak isteyen traktörün römorkuna hızla çarptığı yer alıyor.