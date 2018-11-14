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Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Esentepe Mahallesi Ali Akkanat Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.'nin kullandığı plakasız motosiklet, S.Ü. yönetimindeki 42 BVC 57 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, çarpışmanın şiddetiyle motosikletten yola savrulan sürücü A.B. ile arka koltukta oturan C.C. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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