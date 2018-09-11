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Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Konya’nın Ilgın ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir'den Konya istikametine seyir halinde olan Ramazan Özek (61) idaresindeki 20 AYY 50 plakalı otomobil, Argıthanı Mahallesindeki tali yoldan D-300 karayoluna çıkan 42 UT 488 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Celal İşgüder (72) olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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