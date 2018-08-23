Motosikletle otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Konya yolu 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüsamettin Y. (42) idaresindeki 42 EV 779 plakalı üç tekerlekli motosikletle aynı istikamete seyir halinde olan Abdülkerim A.(79) idaresindeki 42 KC 665 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta şarampole devrildi. Kazada araç sürücüleri ile her iki araçta bulunan İrem Y. (17) Eren Y. (10) Nüket Y. (43) Belinay Nur O.(12) Havişe O. (47) Ayşe A. (74) Hacer T. (46) ve Mücahit T. (20) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan İrem ve Eren Y. ise Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.