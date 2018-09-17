Müftü Poçanoğlu, İslam'ın yayılışında ticaretin önemini anlattı

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından gerçekleştirilen, “Anadolu Liderlik Modeli” projesi eğitim programları kapsamında Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, İslam'ın yayılışında ticaretin önemini anlattı.

MÜSİAD Konya Şubesi brifing salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, “Hayat bir ticarettir. İnsan yeni bir güne başlarken hep tercihlerle karşı karşıya kalmaktadır. Küçük menfaatlerinizi gözetmeyip Allah'ın rızasını kazanarak hareket ederseniz, akşama kar ile dönersiniz. Allah yolunda, mallarınız ve canlarınızla cihat ederseniz ve bunu da bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bu Allah Resulünün bize gösterdiği ticarettir. İslam'ın yayılışında cihadın oldukça büyük bir önemi vardır. Cihadın, asla terk edilmemesi gerekmektedir ve İslam'ın çatısıdır. İslam'ın yayılışı ticaretle de devam etmiştir, zenginlik meydana gelmiştir. Büyük bir ticaret ortaya çıkmıştır. İslam'ın yayılmasında sağlam, güvenilir ticaretin de katkısı oldukça büyüktür. Tarihimizde, ticaretle uğraşan Müslümanların; merhametli, adaleti, emin (güvenilir) olmaları sayesinde dünyanın birçok bölgesindeki insanların Müslüman olmasına sebep olmuşlardır. Kılıçla fethedilen topraklar neredeyse Müslüman Dünyasının yüzde 40'ına tekabül etmektedir. Yüzde 60'lık kısım ise Müslüman tüccarların davetiyle Müslüman olmuştur. Ticaretin getirdiği büyük medreseler, hanlar, binalar, İslam'ı büyük bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Müslüman sayısını gün ve gün çoğaltmıştır. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Paramparça bir dünyada yaşıyoruz. Müslüman dünyası nasıl haçlı seferlerini ve Moğol istilasını iyi bir şekilde okuyamamışsa, şu andaki emperyalist güçlerin saldırılarını da okuyamamaktadır. Bu sebeple İslam dünyası parça parça yok edilmeye çalışmaktadır. Krizleri fırsata çevirmeden, stokçuluk, kandırmaca yapmadan ticaretinize devam etmelisiniz” dedi.

Programın sonunda MÜSİAD Konya Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Kadir Başaran, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'na hediye takdim etti.