Konya’nın Ereğli ilçesinde, Yunus Emre Meydanında miting düzenleyen İnce, kürsüye çıkar çıkmaz miting alanındaki herkesin sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapmasını istedi. Muharrem İnce, projesinin huzur olacağını belirterek, "Ben özgürlüğüme düşkünüm. 81 milyonu seviyorum, ayrımcılık yapmam. Benim gönlüm zengin. Peki bu huzuru nasıl başaracağız? İnsanları seveceğiz kimseyi ayırmayacağız, gerginlik olmayacak. AKP değil AK Parti diyeceğim, onları da incitmeyeceğim. Büyüyeceğiz, adil paylaşacağız. Hukuk devleti olacağız, mahkeme kararlarına herkes inanacak. Benim Cumhurbaşkanlığımda yüksek yargıçların hiçbiri ben içeri girdiğimde ayağa kalkmayacaklar. Çünkü beni yargılayacaklar, beni yargılamayacaklarsa neden o koltukta oturuyorlar” dedi.

Muharrem İnce sözlerine şöyle devam etti: “Ekonomi iyi gidiyor diyor... Gelişmiş ülkelerde enflasyon yüzde 3, Türkiye’de yüzde 11, cari açık var, genç işsizlik yüzde 20’lerde. Bu durumdan kurtulmanın yolu bir tane. Şimdi bir sorum var, bir çiftçi traktörü römorkla geri geri yanaştırırsa o gerçekten köylüdür. İşte ben traktörü römorkla geri geri yanaştırırım çünkü 11 yaşında traktörün direksiyonuna oturttu babam beni. Hedefim gençlerimizin daha iyi eğitim alması. Üniversitede okuyan gençler, siz fizik öğretmeni Muharrem abinizin sözüdür nasıl ki emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında 1000’er lira veriyorsa hükümet, destekliyorum doğrudur. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda üniversite öğrencilerini ayırt etmeden 19 Mayıs’ta gençlik bursu, 29 Ekim’de Cumhuriyet bursu 500’er yüz lira alacaksınız. Aldığınız krediler okul bitince kesiliyordu biz kesmeyeceğiz. İki sene iş bulana kadar kredisini ödemeye devam edeceğiz. Bütün öğrencilere sesleniyorum. Öğrenci kimliğini gösteren her çocuğumuz bütün müzelere ücretsiz girecek. Sizlerden istediğim bana bir avuç pirinç verin size bir kazan pilav yapacağım. 3 Kasım 2002’de milletvekili oldum o günden bu güne 550 milletvekili arasında kesintisiz milletvekilliği yapan 7 kişi var birisi benim. 3 Kasım 2002’de milletvekili olduğumda Erdoğan milletvekili değildi, Mart 2003’de oldu. Milletvekili olduğu gün Başbakan oldu. Hiç tecrübesi yoktu bir günlük milletvekilliğine Başbakanlığı verdik, 16 yıllık Milletvekilliğine Cumhurbaşkanı vermeyeceğiz bu olmaz, bu doğru değil” ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli öğretmenliği kaldıracaklarını belirten İnce, “Cumhurbaşkanı olur olmaz sözleşmeli öğretmenliği kaldıracağız. Performans da kalkacak. Bunların hiç birisi olmayacak. 352 bin otizmli çocuk var. Bunların 21 bini eğitim alıyor, yazıktır günahtır. Bu memlekete özel çocuklara kaynak ayıramıyorsa yazıklar olsun. Bunu başarabiliriz. Bu güzümüz var. Bizim çocuklarımız sınava girecek, onlardan para alıyoruz. 81 milyonluk bir devlet öğrencisine bedava sınav yapamıyorsa yazıklar olsun, o memlekete yazıklar olsun. Değerli Ereğlililer bu sefer büyük mücadeleyi hep birlikte verelim. İnsanlarımız bir umutsuzluk içerisinde bizim mutluluğa, huzura, barışa ihtiyacımız var" diye konuştu.