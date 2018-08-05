Mümin Sarıkaya, Beyşehir’de hayranlarıyla buluştu

Uluslararası Göl Festivali’nde sahne alan sanatçı Mümin Sarıkaya hayranlarıyla buluştu.

Beyşehir Belediyesi tarafından Beyşehir Gölü kenarındaki festival alanında gerçekleştirilen festivalin 9’uncu gününde ses sanatçısı Mümin Sarıkaya konser verdi. Mümin Karakaya, sevilen parçalarını alanı dolduran müzik severler için seslendirirken, yoğun istek alan “Ben yoruldum hayat” isimli şarkısını ise sahneden kalabalığın olduğu alana inerek hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Sarıkaya, Anadolu’nun farklı yörelerine ait ezgileri de konser programında seslendirirken, kendi bestelerinin yanı sıra dillerden düşmeyen unutulmaz şarkıları da seslendirdi. Konser programının sonunda Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, sanatçı Sarıkaya’ya fotoğrafının yer aldığı bir tablo hediye etti. Konser programını izleyen MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek de, Sarıkaya’ya plaket verdi.

Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı konuşmada, Beyşehir’in çok değerli bir coğrafya olduğuna vurgu yaparak, “Gökyüzünden baktığınızda bir inci görürsünüz; parlayan bir inci, O Beyşehir’dir. Biz bu parlayan inciyi daha güzel şekilde daha net bir şekilde parlaması için, dikkat çekmesi için elimizden geldiği kadarıyla bu memlekete hizmet etmeye devam ediyoruz” diye konuştu. Özaltun, konuşmasında, birlik ve beraberlik içerisinde Beyşehir’e hizmet götürdüklerini anlatarak, "Şunun farkındayız; Konya’ya gidiyoruz, ‘başkanım’ diyorlar ‘Beyşehir’e renk ve değer katmışsın, teşekkür ediyoruz’ İzmir’e gidiyoruz orada kardeşlerimiz de aynı şekilde, söylüyor. Ankara’ya ve Antalya’ya gidiyoruz orada da aynı şeyleri söylüyorlar. Diyorlar ki genel soru şu; ‘Başkanım sen ne yaptın da bu kadar başarılı oldun?’ Başarı burada, muhtarı burada, AK Parti’nin yönetim kurulu üyeleri burada, MHP’nin il başkanı burada, ilçe başkanımız burada, kısacası memleket sevdalıları burada. İş memleket olunca, biz gecemizi gündüzümüze katarız şehir için çalışmaya her zaman devam ederiz” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Murat Çiçek de, kendisinin Beyşehirli olduğunu hatırlatarak, festivalde hemşehrilerinin arasında bulunmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu ifade etti. Çiçek, "2011 yılında yükseköğrenim için Beyşehir’den ayrıldım ama Beyşehir’le irtibatımı hiç kesmedim. Siyaset noktasında da özellikle memleketime hizmet noktasında her zaman bir şeyler yapmak için mücadelemi verdim. İnşallah bu vesileyle bugün burada sizlerle bir aradayız. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde bizleri bu şölen vasıtasıyla bir araya getiren başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bu arada, Mümin Sarıkaya’nın konser programı öncesinde Beyşehir Belediyesi-Beyşehir Fotoğraf Kulübü işbirliğiyle festival kapsamında düzenlenen “Işığın şehri Beyşehir” konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren isimlere ödül ve plaketleri Belediye Başkanı Murat Özaltun ve protokol tarafından verildi. Dereceye giren ve sergileme ödülü kazanan eserler, Sevgi Adası’nda açılışı gerçekleştirilen fotoğraf sergisi ile de fotoğrafseverlerin beğenisine sunuldu.