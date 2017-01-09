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09 Ocak 2017 15:28

Musa Arat’tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Musa Arat’tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09 Ocak 2017 15:28

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya İl Başkanı Musa Arat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, basının, toplumun bilgilenmesi ve bilinçlendirilmesinde, birlik, beraberlik, kardeşlik, barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir paya sahip olduğunu söyledi. Arat, açıklamasında, “Basın, demokrasiyle vardır, demokrasi yoksa basının özgürlüğü de risk altında, tehdit altında demektir. Dolayısıyla basın, demokrasinin, hukukun, insani değerlerin, hak ve özgürlüklerin tarafı olmaya devam etmelidir. Kamuoyunu bilgilendirme, aydınlatma gibi onurlu bir görevi yerine getiren tüm medya çalışanlarının, daha iyi koşullarda görev yapabilmeleri için AK Parti iktidarı, üstüne düşen görevi yerine getirmiştir, bundan böyle de aynı hassasiyetini sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük fedakarlık ve özveri ile çalışan bütün basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutlar; başarılarınızın devamını dilerim” ifadelerini kullandı.



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