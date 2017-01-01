Musa Arat’tan teröre lanet

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, İstanbul’da bir gece kulübünde gerçekleşen terör saldırısını lanetleyen bir mesaj yayımladı.

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, yayımladığı mesajında, “İstanbul’da masum insanlara acımasızca saldıran terörü lanetliyorum. Ülke olarak teröre ve teröristlere karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizden korkan alçak terör örgütleri ve işbirlikçileri, ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bozmak için masum insanımızın canına kast ediyor. Ama hiçbir şey bizi terörle mücadelemize mani olamayacaktır. Hain saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet; yaralılara da acil şifalar diliyorum” dedi.