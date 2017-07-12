MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 15 Temmuz’un birinci yıl dönümünde yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Türkiye, 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi önce karanlığı, sonra da ortaya konan büyük inanç ve kararlılık ile de aydınlığı yaşamıştır. O gün sıradan bir gün olmaktan çıkarak, her türlü vesayetin ve işgalin reddedildiği, Milli İradenin kazandığı bir gün haline dönüşmüştür. 15 Temmuz yakın tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Milletimiz tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilmiştir. İradesini vesayet altına almak istenen silahlı darbe girişimini bozguna uğratan Milletimiz, günlerce sokakları meydanları boş bırakmayarak istiklaline ve istikbaline sahip çıkmış, meydanların darbecilere teslim edilmeyeceğini ortaya koymuştur. Bu tür saldırılarla milletimizi bölemeyecek, bayrağımızı indiremeyecek, vatanımızı parçalayamayacak, devletimizi kesinlikle yıkamayacak ve ezanlarımızı asla ama asla susturamayacaklar. Bu ülkenin evlatları Allah’ın izniyle asla diz çökmeyecektir. Ülkemizde 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından belli çevrelerce maşa olarak kullanılan terör örgütleri de doğrudan milletimizin iradesini ve demokrasimize hedef alan saldırılar gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca bölgede sınır güvenliğinin artırılması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyon ülkemiz için oldukça önemliydi. Ülkemizin güneydoğusunda yeni bir devletin kurulması niyetiyle atılan adımları durdurmak için başlatılan operasyonlar, aynı zamanda 15 Temmuz’un hemen akabinde güney ve doğu illerimizde sayısı arttırılan terör saldırılarına da bir cevap niteliği taşımaktaydı. Gerçekleştirilen alçak saldırılara karşı millet olarak yaşanan tüm olaylarda dimdik ayakta kaldığımızı hep gösterdik ve bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Hiçbir terör örgütünün ve onları destekleyen hiçbir gücün, bu birlik ve beraberlik karşısında başarılı olma şansının olmadığı iyi bilinmelidir. Darbe girişimi ve terör saldırıyla birlik ve beraberliğimizi alt edemeyen şer odakları ekonomi alanında da saldırıya geçtiler. Bir takım algı operasyonlarıyla Türkiye ekonomisinde kriz oluşturmaya çalıştırlar. Ancak, o karanlık geceyi iyi okuyan milletimiz, güvenlik güçlerimiz meydanlarda darbeci, cuntacı hainlerle göğüs göğüse mücadele ederken, ekonomi bürokrasimiz de sabaha kadar bu ülkenin ekonomik istikrarı için mücadele ettiler. O gece sabaha kavuşuncaya kadar ATM’lerde para hiç bitmedi. Şu unutulmamalıdır ki, kriz olan, savaş olan ve darbe yapılan bir ülkede ATM’lerde para olmazdı. Vatandaşlarımız ve yatırımcılarımız da dövizlerini TL’ye çevirdi ve bankalara yatırarak Türk Lirasına sahip çıktı. Daha sonra bazı kredi derecelendirme kuruluşları ülkemizin kredi notunu düşürerek başka bir saldırı taktiği denediler. Ancak buna da cevap verildi ve açıklamalara itibar edilmeyerek yatırımlar devam etti. Böylelikle darbe girişiminin ekonomik ayağı da başarılı bir şekilde püskürtüldü. Özellikle o günden sonra ülkemize ve Konya’mıza yatırımlar daha da artmaktadır. Ülkemizin ekonomi alanında 15 Temmuz öncesinden daha iyi yerlere gelmesi için çalışmaktayız. TUİK ve TİM tarafından açıklanan büyüme ve ihracat rakamları geleceğe dönük umutlarımızı yeşertmiş, aynı zamanda da geleceğe dönük planlarımızda ışık olmuştur. Türkiye olarak hedeflerimizden vazgeçmedik ve üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Bağımsızlığımıza, birlik ve beraberliğimize kastedilen o karanlık 15 Temmuz gecesinde, MÜSİAD Konya, milletimizin safında, bütün üyeleriyle birlikte meydandaydı. MÜSİAD, vatanımızın istiklaline ve istikbaline sahip çıktı ve bundan sonra da çıkmaya devam edecektir. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın tarihine geçen, eşi ve benzeri bir başka yerde görülmeyecek bir inançla vatanına sahip çıkmak için gece nöbet meydanlarını boş bırakmayan gündüz ise ekonomisini diri tutmak için canla başla çalışan Milletimizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Bu vesile ile 15 Temmuz’un 1’inci yıldönümünde kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet ve ailelerine sabırlar, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Allah bu millete bir daha böyle karanlık geceler göstermesin.”