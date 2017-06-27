İş dünyasını ve üyelerimizin bir araya geldiğini programda Ülkemizde ve İslam coğrafyasında yaşananlar gündeme geldi.

MÜSİAD Konya Şubesi’nin geleneksel hale getirdiği bayramlaşma programı Ramazan Bayramının 1’inci Günü şube binasında yapıldı. Programda konuşan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “Bereketli ve faziletli bir ayı geride bırakarak bayrama eriştik. Bütün İslam Aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Ülkemizde zaman zaman oldukça can sıkan hadiseler yaşanmakta. Yaşanan alçak saldırılarda hayatını kaybeden Şehitlerimize Cenabı Haktan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. MÜSİAD Konya Şubesi olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimizin FETÖ, PKK, Suriye’nin PKK’sı olan PYD-YPG ve İslam’ı istismar ederek kendine alan açmaya çalışan DAEŞ gibi eli kanlı yapılarla verdiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimizin tek bir damla kanı dahi boşa gitmemektedir. Son yapılan operasyonlarla PKK, tarihinin en ciddi kayıplarını vermeye başlamıştır. Artık bölge halkının da açıkça tavır aldığı bu örgüt, her geçen gün daha fazla köşeye sıkışmıştır. FETÖ gibi PKK’nın da milletimizin dirayeti, devletimizin gücü karşısında direnme şansı kesinlikle yoktur. PYD-YPG’yi de aynı kaçınılmaz akıbet beklemektedir” ifadelerine yer verdi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise “2016 yılında çok zor süreçlerden geçtik. İçerisinde hain darbe girişiminin de bulunduğu, ekonomik anlamda gerçekten zor bir yıl oldu. 2017 yılı da yavaş yavaş toparlanma yılı oldu. Ancak bölgemizdeki süreç devam etmektedir. Maalesef hiç hesapta olmayan farklı farklı krizler yaşıyoruz. Son olarak da Katar krizi yaşandı. Osmanlı’nın körfezde çıktığı son nokta Katar’dır. Şimdi bir üs vasıtasıyla askerlerimiz oraya yerleşmeye başladı. Bu sorun inşallah çözülecek. Yapılanlar ümmetin birliğine ve beraberliğine kasten yapılıyor. Ümit ediyoruz ki tekrar birlik beraberlik sağlanır” dedi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü’de “2017 yılının ilk çeyrek büyüme oranları ikinci çeyrek için ümitlerimizi arttırdı. İnşallah 2017 yılı başarılı bir yıl olur. Ekonomik beklentilerimiz şuan ki resme göre henüz gerçekleşmedi. Maalesef bazı krizler ülkemizin yakasını bırakmıyor. Görünen o ki bir süre daha bu şartlarda mücadele edeceğiz. Türkiye bir taraftan büyümeyle, bir taraftan sanayileşmeyle bir taraftan da ekonomiyle ilgilenecek” şeklinde konuştu.

MÜSİAD Konya 3. Dönem Şube Başkanı Ziya Özboyacı, 5. Dönem Başkanı Aslan Korkmaz ve 6. Dönem Başkanı Dr. Lütfi Şimşek’in selamlama konuşmalarının ardından söz alan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da “Gönül coğrafyamız ateş hattı altında. Ülkemizde ve İslam Coğrafyasında yaşanan hadiselerden dolayı hüzünlü bir bayram yaşıyoruz. Ramazan ayının ve bayramın tüm İslam alemin kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

“İslam Dünyası adeta kan ağlıyor” diyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Refik Tuzcuoğlu ise “İslam dünyasında yaşanan zulmün sona erdiği bir bayram yaşamak için dua ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Konya Milletvekili Muhammed Uğur Kaleli de “Bu güzel ülkemizi bize emanet eden Şehitlerimize ve 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde şehit düşen 15 Temmuz Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi artırsın” dedi.

Program diğer sivil toplum kuruluşları başkanlarının katılımcılara selamlama konuşması ardından sona erdi.

Programa AK Parti Konya Milletvekili Muhammed Uğur Kaleli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Refik Tuzcuoğlu, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Osman Karamercan, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, MÜSİAD Konya 3. Dönem Şube Başkanı Ziya Özboyacı, 5. Dönem Başkanı Aslan Korkmaz, 6. Dönem Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD Konya Şube üyeleri, iş ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.