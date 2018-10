MÜSİAD Konya Şubesi tarihi ticareti canlandırdı

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından tarihi mirasa sahip çıkmak ve geçmişten geleceğe ticaretin gelişimini temsili olarak ortaya koymak için düzenlenen “Mâzi'den Âti'ye Ticaret Kervanı Yürüyüşü” programı MÜSİAD Konya Kızılören Kuruçeşme Kervansarayında gerçekleştirildi.

Katılımcılar, yapılan duanın ardından at ve develerden oluşan temsili ticaret kervanı ile 2,5 km yol yürüyerek Kızılören Kuruçeşme Kervansarayına ulaştı. Kervan katılımcılar tarafından karşılandı. Daha sonra Konya'da ve çevre şehirlerde üretilen ürünlerin taşındığı yükler indirildi. Gerçekleştirilen kervan yürüyüşü ile birlikte ticaret geçmişine ışık tutmuş oldular. Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “Anadolu coğrafyasında hüküm süren Selçuklu ve Osmanlı Devletleri ticareti daha iyi şartlar altında sürdürmek için o günün şartlarında önemli çalışmalar yapmıştır. Bunların başında ise; ulaşım ve konaklama imkânlarının kısıtlı olmasından dolayı ticaret kervanlarının konaklamaları ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamaları için işlek ticaret yolları üzerine büyük hanlar ve kervansaraylar inşa etmişlerdir. Günümüz modern ticaretinin gelişmesinde en büyük paya sahip olan esnaflığın, tüccarlığın ve sanatkârlığın temel noktası olan Ahiliğe ve Ahilik kültürüne değinmek istiyorum. Ahilik geleneğine sahip Anadolu girişimcisi olarak bizler Ahilik kavramını, toplumsal kimliğimiz açısından daima sahiplenmemiz gereken çok özel bir kültür olarak görüyoruz. Ahilik Teşkilatı, yüzyıllarca karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma ve adalet bilincini taşıyan esnaf ve zanaatkarlar yetiştirmiştir. Biz bu geleneğimiz ile gurur duyuyoruz. Çünkü geleneğimizde güzel ahlak, doğruluk ve dürüstlük vardır. Gerçek zenginliğin mal çokluğu ile değil, gönül tokluğu ile olduğunu bilen insanlarız. Doğrulukla yapılmayan hiçbir iş bereket getirmemektedir. Ahi Evran, geleceği arayanlar için, geçmişte yakılan bir ışıktır. Bu çerçevede bizlere düşen en önemli görev ise, dünü ve bugünü iyi bilmektir. Kökü maziden olan ati bilincini sürekli taze tutmalıyız. Ticaret hayatının temellerini oluşturan tarihi değerlere, kültürlere ve miraslara sahip çıkmalıyız. Ayrıca bize asırlar öncesinden miras bırakılan Ahilik kültürünü gelecek nesillere taşımak zorundayız. Bu doğrultuda bizler de hem sivil toplum kuruluşu olarak hem de iş dünyasının temsilcileri olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ise, “Ahinin işi hak kapısıdır, samimiyetle girilir hürmetle çalışılır ve kazanç helal yolda harcanır. Konyalı esnafımız bu bilinçle hareket etmektedir” dedi.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da, “Bu tür geleneklerimizin yaşatılması bizim için son derece önemlidir. Çünkü geleneklerini bugüne taşıyamayan toplumlar, hiçbir zaman var olamazlar ve her türlü saldırılara karşı savunmasızdır. Kültür bir toplumu bir arada tutan en önemli unsurlardan biridir” ifadelerini kullandı.

Programda son olarak kürsüye gelen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, “Konya, her zaman ülkesine ve dünyaya örnek olmuştur. Ailede aldığı eğitim, öğrendiği sanat, yaptığı ticareti ve sosyal hayatının her safhasında iyi insan olmayı her zaman kendine şiar edinmiştir. Biz iyi insanlarımızın sayısını artırabilirsek, bu dünya çok daha da güzel olacak” diye konuştu. Program, katılımcılara yemek ikramı ile sona erdi.

Programa, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MÜSİAD Niğde, Aksaray, Karaman ve Seydişehir Şube Başkan ve Yöneticileri, MÜSİAD Konya Şubesi 5. Dönem Başkanı Aslan Korkmaz, 6. Dönem Başkanı Dr. Lütfi Şimşek ile çok sayıda davetli katıldı.