MÜSİAD Konya Şubesinde Hasan Angı konuk oldu

Dönem Başkanı Hasan Angı'nın katıldığı toplantıda, bilgi, birikim ve tecrübeler paylaşıldı.

MÜSİAD Konya Şubesi brifing salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “MÜSİAD Konya olarak önceki dönem başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Üyelerimiz arasında kaynaşmayı artırmak için bu tür programları önemsiyoruz. Bölgesel kahvaltı programlarımız, hasbihallerimiz ve Cuma konferanslarımızla işbirliği ortamımız daha da kuvvetlenecektir. Geçtiğimiz hafta içerisinde açıklanan ihracat rakamlarına baktığımızda, son aylarda yaşadığımız ekonomik durgunluğun ardından yüzümüzü güldürecek sonuçların gelmeye başladığını görüyoruz. Ekim ayında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 oranında artarak 15 milyar 732 milyon dolara yükselmiştir. Konya'mızın ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 artarak 164 milyon 542 bin dolar olmuştur. Konya bu rakamlarla, aylık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşırken, Türkiye ihracatından daha büyük bir artış göstererek de ülke ekonomisindeki yerini göstermiştir. İnanıyoruz ki, ekonomimiz gün geçtikçe daha iyi seviyelere ulaşacaktır. Buradan, her türlü zor koşullara rağmen üreten, yatırım yapan, ülkemizin ekonomisini sırtlayan, dünya pazarlarına açılarak ülkesinin büyümesine katkı sağlayan bütün sanayici ve iş adamlarımızı kutluyorum” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı ve MÜSİAD Konya Şubesi 2. Dönem Başkanı Hasan Angı da, ihracattaki başarıya değinerek konuşmasına başladı. Angı, “Daha önce bir yılda yaptığımız ihracatı şuanda bir ayda yapar olduk. İnşallah ilerleyen dönemlerde haftalık yapan bir şehre dönüşürüz. Ürettiğimizi yurt dışına satmanın keyfini yaşamak apayrı bir şeydir. Dünya piyasalarındaki olumsuzluklara rağmen işadamlarımız ve sanayicilerimiz canla başla çalışmaktadır. MÜSİAD Konya'nın 2. döneminde görev alan yönetim kurulu üyelerimizle birlikte buradayız. Bizden sonra bayrağı teslim alan arkadaşlarımız başarılı bir şekilde şubemizi bu günlere getirdiler. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Biz, MÜSİAD Konya yönetimde 28 Şubat dönemini yaşadık. Çok zor şartlardan bugünlere gelindi. O dönemde en az üye kaydeden bir şubeydik. Şimdi imkanlarımız eskisinden çok farklı durumda. İnşallah yarın çok daha güçlü olarak, adaletin hakim olduğu, zulümden arınmış bir dünyayı da görürüz. 15 Temmuz ise ülkemizi farklı bir şekilde sarsmıştır. Ancak, yapımız o kadar sağlam temeller üzerine kurulmuş ki, tüm bu badireler atlatılmış, kurumlarımız dayanışma içerisinde gücünü artırarak çalışmaya devam etmektedir. Konya'mızda, odalarımız birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam ediyor. Bugüne kadar hamdolsun bu birlik ve beraberliğimizden ödün vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Hangi görevde olursak olalım, bu şehir için, bu millet için varız. Türkiye, ekonomide çok büyük mesafe aldı. Türkiye'nin üretebilen ve ürettiğini satabilen bir ülke olması, ekonomisindeki iyi gelişmeler bizi son derece memnun etmektedir. Ama bizler, helal lokma noktasını asla göz ardı etmeyeceğimiz bir hayatı kendimize hedef almak zorundayız. Amacımız, ileride hayırla anılacak bir insan olmak olmalı. Rabbim ülkemiz ve milletimizin yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

Hasan Angı'nın ardından MÜSİAD Konya Şubesi 2. Dönem yöneticileri, tecrübelerini paylaştı. Programın sonunda MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, AK Parti Konya İl Başkanı ve MÜSİAD Konya Şubesi 2. Dönem Başkanı Hasan Angı'ya hediye takdim etti.