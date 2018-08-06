MÜSİAD Konya üyeleri bir araya geldi

Piknik programında düzenlenen voleybol, okçuluk, çocuklara yönelik çeşitlik aktiviteler ve uçurtma şenliği ile katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı. Yarışmaların sonunda dereceye giren çocuklara kupalarını MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka verdi. Katılımcılara gün boyu yemek, dondurma ve çeşitli ikramlar yapıldı.

Programının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ömer Faruk Okka, bu tür organizasyonlarla üyeler arasındaki birlik ve beraberliğin daha da artmasına katkı sağladığını vurguladı. Başkan Okka, “düzenlediğimiz bu programla hem yoğun iş temposundan biraz olsun uzaklaşmayı hem de üyelerimiz ve aileleri ile bir araya gelerek kaynaşmayı, birlik ve beraberliğimizi artırmayı amaçlıyoruz. MÜSİAD Konya Şubesi olarak üyelerimiz ve ailelerinin katıldığı bu tür programları özellikle önemsiyoruz. Üyelerimizin iş hayatında yaşadığı sorunların çözümü kadar, aile yaşantısında mutlu olmaları da bizler için önemli. Türk ve İslam kültüründe önemli bir yeri olan aile bağlarının korunması, beraberinde başarıyı getirecektir. Aile yaşantısında rahat olan iş adamlarımızın, iş hayatında da başarılı olacağına inanıyoruz. Piknik programımıza katılan misafirlerimize, üyelerimize ve ailelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, MÜSİAD Konya Şubesi 3’üncü Dönem Başkanı Ziya Özboyacı, 5’inci Dönem Başkanı Aslan Korkmaz ile çok sayıda MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleri aileleri ile birlikte katıldı.