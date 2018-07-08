MÜSİAD Konya’da yeniden yapılandırma anlatıldı

Konferansa, Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Grup Müdürleri Emrah Yalçın ve Veysel Bostan konuk oldu. Konferansta “7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” hakkında bilgiler verildi ve fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimlere değindi. Seçimlerin Ülkemize hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Başkan Okka, “Türkiye’nin Haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolara yükselmiştir. Konya’mızın Haziran ayı ihracatı ise yüzde 13,6 ihracat artışıyla 867 milyon 160 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk yarısında ise yüzde 13,6 ihracat artışıyla, yüzde 7,4 olan Türkiye ortalamasından çok daha fazla bir performans sergilenmiştir. Bu rakamlar gösteriyor ki, Konya bu yılın sonunda yine rekorlar kıracak ve Türkiye ihracatını ileriye taşıyan illerin başında yer alacaktır. İhracattaki artışlar yüzümüzü güldürse de, ekonomide yaşanan ve güncel olan sorunların çözümü için üretimi, ihracatı, büyümeyi ve istihdamı önemseyen yapısal reformların gerçekleştirilmeli, yeni teşvik ve destekler sürdürülmelidir” dedi.

Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver de, 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hakkında bilgi verdi. Ünver, “Kanun sekiz ana başlıktan oluşmakta ve kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümler içermektedir. Trafik para cezasından tutun da karayollarından usulsüz geçişlere kadar birçok başlığı içerisinde barındırmaktadır. Vergi mükellefi olsun veya olmasın herkes bir borç sorgulamasını mutlaka yapmalıdır. Sorgulama sonucunda kanun kapsamına giren bir hususun tespiti halinde ise kanunun getirmiş olduğu avantajlarda faydalanılmalıdır. Yargıya intikal etmiş olan dosyaların da kanun kapsamında yapılandırılacaktır. Kanun kapsamında varlık barışına ilişkin bir hüküm de yer almaktadır. Yurt içinde ve yurt dışındaki varlıkların milli ekonomiye kazandırılması noktasında kanunun getirmiş olduğu büyük bir avantaj sunulmuştur. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın getirecekleri değerlerin vergi mükellefi olma şartı aranmamakta ve Temmuz ayı sonuna kadar bu değerlerin getirilmesi durumunda vergi alınmayacaktır. Sadece gayri resmi olan değerlerin resmileşmesi amaçlanmaktadır. Bu değerler daha sonra vergi incelemesine de girmeyecektir. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna göre yapılandırılacaktır. Matrah ve vergi artırımı için ise 31 Ağustos 2018 tarihine kadar bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden yapılabilmektedir” diye konuştu.

Daha sonra ise Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürleri Emrah Yalçın ve Veysel Bostan 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu bütün detayını ayrıntılı bir şekilde katılımcılara anlattı.