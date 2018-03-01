MÜSİAD Konya’dan Afrin’e kan bağışı

MÜSİAD üyesi firmaların çalışanlarının da katılımının hedeflendiği kampanyanın ilkinde, 120 ünite kan toplandı. Gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasının ardından açıklamalarda bulunan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin Afrin Bölgesinde çok önemli bir harekat gerçekleştirmektedir. En zor anlarda milletimizin sergilediği kenetlenme hali ve onurlu duruşu, bütün dünyada hayranlık uyandırmaktadır. Biz de bugün, MÜSİAD Konya olarak, vatanımızın huzuru ve güvenliği için harekatta canlarını hiçe sayarak mücadele ederken yaralanan, gazi Mehmetçiklerimiz için kan bağışı kampanyamızı düzenledik. Bu kampanyada, katılımı artırmak ve üye firmalarımızı çalışanlarının da kolaylıkla kan bağışında bulunabilmelerini sağlamak için organizasyonu iş yerlerinde yaparak, yeni bir model oluşturduk. İlkini üyelerimizden Motus Otomotiv’de düzenlediğimiz kampanyada bir günde 120 gönüllünün kan bağışında bulunması, bu kampanya modelinin etkisini ortaya koymuştur. Bir damla kanın bile hayat kurtardığı günümüzde gösterdikleri duyarlılıktan ve kampanyamıza vermiş oldukları destekten dolayı bütün katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Operasyonda şehit düşen kahraman askerlerimizi minnetle anarken, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. MÜSİAD Konya olarak kan bağışı kampanyasını belirli dönemlerde düzenlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kızılay Konya Şubesi Kan Bağışçısı Kazanım Birimi Sorumlusu Yasin Peker ise, “Fabrikalarda üretilen bir ürün olmayıp, hasta ve yaralılarımızın kan ihtiyacı, sadece halkımızın duyarlılığı ile bağışladığı kanlardan karşılanmaktadır. Ülke genelinde bağışlanan kanlar, yaklaşık olarak 1 haftada tükenmektedir. Unutulmamalıdır ki, ‘kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır!’ Oluşturduğumuz kan bağışı merkezlerinde günlük ortalama 32 ünite kan bağışı yapılırken, MÜSİAD Konya’nın bugün yaptığı kampanyada 120 ünite kan bağışı yapılarak bir rekor kırıldı. MÜSİAD Konya Şubesine böyle etkili bir kampanya düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Bugün toplanan 120 ünite kan, 360 kişiyi hayata bağlayacaktır. ‘1 ünite kan, 3 can sloganı’ ile kampanyalarımızı devam ettireceğiz” diye konuştu.