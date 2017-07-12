Mustafa Kalaycı’dan Konya polisine tebrik

Mustafa Kalaycı, Konya Valisi Yakup Canpolat, Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve Özel Harekat Şube Müdürünü telefonla arayarak, sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütünün hücre evine yönelik düzenlenen operasyonda kahramanca görev alan polisleri tebrik etti.

Kalaycı, “Canını ortaya koyarak 2 saat çatışıp silahları ile birlikte DEAŞ’lı teröristleri etkisiz hale getiren Konya polisimiz şehrimizi ve ülkemizi büyük bir felaketten kurtarmıştır. Teröristlerin yanında ele geçirilen uzun namlulu silahları, 3 kg’a yakın TNT tipi bomba ve canlı bomba yeleği ile sansasyonel bir eylem hazırlığında olunduğu aşikar. Operasyon sırasında hafif yaralanan 4 emniyet mensubumuza acil şifalar diliyorum. Konya Valisi Yakup Canpolat ve Emniyet Müdürü Şükrü Yaman başta olmak üzere operasyonda görev alan Emniyet mensuplarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.