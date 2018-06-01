Konyaspor Kulüp Başkanı Adayı olduğunu açıklayan Mustafa Oral, Selçuklu Kongre Merkezi’nde toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Mustafa Oral, “Atiker Konya Sporumuz sıkıntılı geçen bir sezonun ardından 8 Haziran’da Olağanüstü Genel Kurul Kararı alınmıştır. Bu olağanüstü genel kurul Konyaspor açısından tarihi bir eşiktir. Uzun süre sonra birden fazla adayın yarışacağı, taraftarımızın ve camiamızın sürece katılacağı bir dönemdeyiz. Daha önce yönetimde yer almış, Konyaspor’un en başarılı dönemlerinde bu kulübe hizmet etmiş bir ekip ve bu ekibe çok değerli isimlerin katılımı ile Konyaspor’un yönetimine talip olmaya karar verdik. Seçim kampanyamıza da ekibimizin yönetim anlayışını, felsefesini yansıtması açısından ‘Konyaspor Retro’ ismini verdik. Retro kavram itibari ile ‘geçmişten ilham alan yenilikler’ anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

“Endüstriyel futbolun doğrularını yapan bir kulüp modeline geçiş yapacağız”

Konyaspor tarihinin en başarılı dönemlerinde kulübe hizmet etmiş bir ekip olduklarını söyleyen Oral, “Konyaspor’a altın çağını yaşatan anlayışa dönmeyi arzu ediyoruz. Konyaspor Retro projesi ile, üreten, kendi kaynaklarını oluşturan, endüstriyel futbolun doğrularını yapan bir kulüp modeline geçiş yapacağız. Bildiğimiz gibi Türk futbolu ekonomik ve sportif açıdan sürekli irtifa kaybetmektedir. Üretmeden tüketme devri sona ermiştir. Ortaya koyacağımız yönetim felsefesi ile Türk futbolunu içten içe çürüten hastalığın Konyaspor bölümünü tedavi etmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Konyaspor’u geleceğe taşıyacağız”

Atiker Konyasapor’a uzun yıllar hizmet ettiklerini belirten Mustafa Oral, “Camianın ve taraftarımızın ne istediğini de çok iyi biliyoruz. Modern futbolun doğrularını camiamızın dinamikleri ile harmanlayarak doğru bir modelle Konyaspor’u geleceğe taşıyacağız. Profesyonel yönetim anlayışına inanan, görev ve sorumluluk paylaşımına büyük önem veren bir yönetim olacağız. Dikkat ederseniz bu güne kadar ne olduğu ile ilgili, birilerini suçlayıcı, camiamızın birliğine zarar verice herhangi bir yaklaşım içinde değiliz. Çünkü ben ve ekip arkadaşlarımız kavgadan, kısır tartışmalara değil vizyona önem veriyoruz. Konyaspor’u yakın geçmişte olduğu gibi bütün ülkenin sempati duyduğu, takdir ettiği bir kulüp haline getirmeyi görev edineceğiz. Bu bir öze dönüş hareketidir. Çünkü doğru vazgeçilmezdir” dedi.

Daha sonra yönetim kurulu üyeleri toplu olarak fotoğraf çekildi.