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Mustafa Yazlık Meram Belediye Başkanlığı için başvuru yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesinde Yeni Büyükşehir Yasası ile kurulan Kırsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Yazlık, 2019 Yerel Seçimleri için Meram Belediye Başkan Aday Adalığı başvurusunu yaptı.


Mustafa Yazlık açıklamasında, “Meram'da yaşayan tüm kesimlerle samimiyet ve tevazu ilkesinden uzaklaşmadan güçlü bağlar kurarak, belediye ile milletimizin bütünleşmesini sağlamak için yola çıktım. Kadim medeniyetimizin aydınlattığı yolu gayretle adımlamak, Meram'ın sahip olduğu değerleri korumak, hizmetlerimiz ve yeni projelerimizle gönül belediyeciliğini halkımıza yaşatmak için aday oldum. Çocuklarımızın yüzündeki bir gülüşe, ailelerimizin yuvalarındaki bir mutluluğa, gençlerimizin umuduna vesile olacak çalışmaları gerçekleştirecek ekibin çalışkan ve görevden kaçmayan bir üyesi olmak istiyorum" dedi.

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