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09 Mayıs 2018 20:04

Mutfak tüpü patladı: 1 yaralı

Konya’nın Derebucak ilçesinde iki katkı bir evin birinci katında mutfak tüpü patladı, 1 kişi yaralandı.

Mutfak tüpü patladı: 1 yaralı

09 Mayıs 2018 20:04


Edinilen bilgiye göre, Sarayönü Mahallesinde iki katlı bir evin birinci katındaki mutfakta bulunan ocaktaki mutfak tüpü büyük bir gürültü ile patladı. İlçe merkezinde korkuya sebep olan olayda, evde yalnız başına kaldığı belirtilen 79 yaşındaki Ali Akkanat yaralandı. Patlamanın ardından adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, evde yaralı olarak bulunan Akkanat kaldırıldığı Derebucak Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı şahısın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Patlama sonucunda mutfaktaki eşyalar zarar görürken, mutfak bölümünde çöküntü yaşandığı ve evde büyük hasar meydana geldiği öğrenildi. Tüp patlamasının mutfakta yaşanan gaz sıkışmasından kaynaklandığı tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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